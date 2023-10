El femicidio de Carina Barros (15) fue sorpresivamente descubierto en medio del incendio de un tamariscal en el terreno en donde vivía junto a su familia, y para sus allegados, esto no fue azaroso. Qué vínculo tendrían ambos hechos ocurridos en Buta Ranquil .

No obstante, el hecho de que el femicidio se haya cometido en el lapso en que todos se encontraban pendientes de las llamas, resulta al menos llamativo.

Además, cabe señalar que quien avisó sobre el incendio al hermano de Carina fue justamente el propio ex novio de la adolescente y quien ahora se encuentra detenido como principal sospechoso. Por esto es que Eduardo, el tío de la víctima, opinó que "el pibe se vendió solo" y que el incendio fue justamente una distracción para concretar el femicidio.

carina barros femicidio.jpg La víctima del femicidio fue identificada como Carina Barros, de 16 años.

Alrededor de una hora más tarde de la llegada de los Bomberos, cerca de las 3:30, fue cuando el hermano y el padre de Carina dieron con su cuerpo al regresar al inmueble en busca de una motosierra.

El joven señalado como presunto femicida no se encontraba a la vista, sino que estaba en su domicilio, al parecer, luego de cometer el hecho. A raíz de las sospechas de la familia y las declaraciones que indicaron que el sindicado no solo era su ex novio sino que además la hostigaba, la Policía dispuso inmediatamente una consigna afuera de la vivienda del sospechoso, quien fue detenido alrededor de las 8 cuando salió de la casa.

Se espera que la Fiscalía pueda reconstruir exactamente la secuencia durante las próximas horas y dé su versión en la audiencia de formulación de cargos, que se realizará el viernes. El incendio también es investigado por la Fiscalía en el marco del femicidio.

La comunidad educativa, el intendente de la localidad y otras personas expresaron su dolor en las redes y pidieron Justicia por la adolescente que asistía a segundo año del secundario.

Dolor por el femicidio: "Te pone la piel de gallina"

El femicidio de la adolescente de Buta Ranquil conmociona a todos, incluso a las autoridades. El presunto femicida ya está detenido, pero esto es solo el comienzo de un doloroso proceso judicial que deberá atravesar su familia.

Claudio Quiroga, jefe de Bomberos de Buta Ranquil, relató que el terreno se encuentra a unos cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad, a unos 500 metros campo adentro de la Ruta 40.

En medio de las tareas para apagar el incendio y cuando el padre y hermano de la adolescente se dirigieron a su vivienda en busca de una motosierra, se encontraron con la joven degollada a unos 100 metros del lugar del incendio, y de inmediato avisaron al personal.

"Nos movimos al lugar, solicitamos una ambulancia, la Policía que estaba también cerca de la zona, pero lamentablemente no hubo nada por hacer. La verdad te pone la piel de gallina, acá nos conocemos todos", expresó el jefe de Bomberos, muy conmocionado.