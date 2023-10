Eduardo indicó que el paso del camión de Bomberos se complicó por la presencia de algunos árboles, por lo que el hermano de la víctima regresó a la vivienda a buscar una motosierra aunque esta se encontraba a oscuras por el salto de la térmica. Al levantar la térmica nuevamente y hacerse la luz, el joven "encontró a su hermana degollada" en su habitación.

El pueblo se encuentra sumamente conmocionado por el hecho, que no es habitual en un lugar tan pequeño. Eduardo opinó que todos los indicios señalan al joven de 19 años que avisó del incendio como el femicida. "El pibe se vende solo, es un vecino nuestro", expresó.

En este sentido, explicó que ante la pregunta de su sobrino al sospechoso de qué hacía tan tarde caminando por las chacras, el joven le indicó que andaba "matando perros", pero que además tiene un historial con la adolescente asesinada: ambos tuvieron un noviazgo cuando la víctima tenía 14 años, y aunque actualmente salía con otro chico de la localidad, su ex "la seguía molestando". Además, confió que estiman que el incendio fue una distracción para cometer el femicidio.

No obstante, el tío de la adolescente, a pesar de todo su dolor, entiende que deben dejar actuar a la Justicia y dar tiempo a la recolección de indicios que comprobarán su teoría. "Uno lo tiene que tomar con tranquilidad porque si me lo encuentro delante no sé qué se me pasaria por la cabeza", expresó.

El padre de la adolescente, Benito, ya se encuentra declarando y a disposición de los investigadores.

"Tanto que le costó criarla, verla así, en este pueblito tan chico que se vean estas cosas, es algo muy doloroso, nos conocemos todos", lamentó Eduardo.

El fiscal Fernando Fuentes ya tomó intervención en la causa y se encontraría camino a Buta Ranquil.