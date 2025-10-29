Fuerte choque en cadena en el oeste de Neuquén: cuatro vehículos involucrados

El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana, luego de un brusco frenazo sobre calle Bejarano. No hubo heridos, pero el tránsito estuvo interrumpido.

Un choque en cadena ocurrido en el oeste de la ciudad de Neuquén generó demoras en el tránsito y preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona. Pese a la magnitud del impacto, no se registraron heridos , aunque los daños materiales fueron importantes en uno de los vehículos.

El hecho ocurrió este miércoles minutos después de las 8 sobre calle Bejarano, en dirección al oeste de la ciudad. Según los primeros testimonios, una conductora que manejaba un auto pequeño —a quien los testigos describieron como “una señora mayor”— habría frenado de manera abrupta después de pasar el semáforo, lo que desencadenó una reacción en cadena entre los vehículos que venían detrás.

Detrás de ella circulaba una Toyota Hilux , cuyo conductor alcanzó a frenar a tiempo y evitar el impacto. Sin embargo, una Volkswagen Saveiro plateada que iba justo atrás no logró detenerse y terminó colisionando contra la parte trasera de la camioneta. La secuencia se completó con una Ford Ranger blanca , que también impactó contra la Saveiro, provocando que esta última quedara comprimida entre ambos vehículos.

Choque en cadena en el oeste de Neuquén (1)

Solo daños materiales

De acuerdo con las primeras observaciones, no hubo personas lesionadas. La Saveiro fue el rodado que sufrió mayores daños en su carrocería, aunque no quedó completamente destruida. Tanto la Hilux como la Ranger presentaron abolladuras y roturas menores en los paragolpes.

Tras el impacto, el tránsito en la zona permaneció interrumpido durante unos 30 minutos, aproximadamente hasta pasadas las 8:30, mientras los efectivos policiales y personal municipal organizaban la circulación y retiraban los vehículos involucrados.

Pasada esta hora, una grúa retiró la Hilux del lugar, mientras que los otros dos vehículos permanecían en la zona a la espera de asistencia. Agentes de Tránsito y Policía del Neuquén trabajaron para ordenar la circulación, que quedó totalmente normalizada pasadas las 9.

Choque en cadena en el oeste de Neuquén (2)

Más choques en la mañana neuquina

El último lunes, por la mañana, un violento choque protagonizado por una camioneta 4x4 negra, último modelo, y un auto rojo en la intersección de Hilario Cuadros y Manuel Rodríguez. Si bien el vehículo mayor registró destrozos en el frente, el auto rojo quedó gravemente dañado en todo el lateral derecho.

En el lugar intervino la Policía con un móvil policial, y el tránsito en el sector quedó interrumpido momentáneamente. De acuerdo a las imágenes, el auto circulaba por Hilario Cuadros, y al llegar a Manuel Rodríguez es impactado por la camioneta.

En tanto, en el extremo este de la ciudad el mismo lunes, un motociclista resultó con heridas leves tras un choque ocurrido en la esquina de Primeros Pobladores y Linares. Este siniestro involucró a la moto de alta cilindrada y un auto que funcionaba como remís. Pese a tratarse de una esquina semaforizada, ambos conductores aseguraron haber cruzado con luz verde, por lo que las circunstancias del impacto no fueron esclarecidas.

choque

Según informó el móvil de LU5, el accidente ocurrió a las 7 de la mañana entre el remis Fiat Cronos blanco que circulaba por Primeros Pobladores en dirección al centro de la ciudad, mientras que la moto lo hacía por Linares hacia el norte.

El motociclista, de 47 años, fue trasladado por una ambulancia del SIEN al hospital Castro Rendón, donde se constató que presentaba lesiones leves. En el lugar intervino personal policial y de Tránsito, que realizó el test de alcoholemia al chofer del remis, con resultado negativo.