Germán Busamia: "De cada 10 personas, 9 no confían en el Poder Judicial"

Que el Poder Judicial debe salir de la burbuja y cambiar no hay dudas.

Ese modo de ver y ejercer la función se acerca a lo que está previsto en la ley y que se resume en los principios, misión y valores que tienen como premisa la justicia neuquina.

El día que realicé esta entrevista, martes pasado, en la puerta del TSJ estaba Sejun reclamando por la apertura de ingresos a la Justicia, algo que quedó frenado pese a que hay 250 candidatos seleccionados y listos entrar, pero con las nuevas políticas nacionales y locales, la Justicia quedó en el ojo de la tormenta por su alto presupuesto y el efecto “no hay plata” dejó todo congelado.

La mejor pregunta para arrancar la charla estaba en la calle y la aprovechamos.

¿Hace falta incorporar gente al Poder Judicial?

Creo que previamente hay que hacer una revisión absolutamente completa, integral y profunda del servicio de justicia antes de poder definir cuál es la cantidad de personas que se necesitan para el momento actual y para la expectativa. También se tiene que escuchar la crítica ciudadana de que el servicio no es visualizado como algo que responda a la necesidad de la comunidad en cuanto a rapidez, claridad y en cuanto a qué esa respuesta sea la herramienta para solucionar el conflicto que hace que las personas acudan al Poder Judicial.

Hoy la inteligencia artificial está dando saltos gigantescos en muy poco tiempo y uno imagina que se puede obtener muchos beneficios del uso de las IA.

Absolutamente de acuerdo. Es absolutamente necesario para el Poder Judicial hacer uso reflexivo de todas las herramientas tecnológicas que existen, incluso la inteligencia artificial, pero me parece que el proceso de análisis tiene que empezar al revés para poder definir en qué tramo de un proceso de trabajo voy a aplicar inteligencia artificial. Hay que repasar cómo hago toda la tramitación interna de un proceso, de un reclamo de servicio de justicia en cualquier fuero y en cualquier lugar de la provincia. El hablar hoy de aplicación de tecnología o de herramientas de inteligencia artificial sobre la forma en que se trabaja, en base a un marco normativo procesal que tiene más de 50 años, podría reflejar una pequeña mejora o una mejora, pero se estaría desaprovechando la verdadera utilidad de herramientas modernas como la inteligencia artificial si no se la combina con nuevos procesos judiciales.

Las críticas de la sociedad

¿Cómo creen que los ve la sociedad y qué opinión tienen de la Justicia?

Los últimos estudios que hay en el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dan cuenta que los poderes judiciales son la organización pública peor vista por la por la comunidad. Tiene mayores índices de imagen negativa, de descreimiento, de desconfianza por encima del resto de los poderes públicos y cualquier otra entidad. De hecho, esos indicadores estaban poniendo los índices de desconfianza más arriba del 93 por ciento. Es decir, de cada diez ciudadanos hay por lo menos nueve que no confían en la Justicia.

Esto también tiene que ver con la imagen o la visión que se tenga en el Poder Judicial sobre hacia quienes toman las decisiones, por eso es que, de las tendencias más modernas, de la última década, se ha hecho tanto hincapié en la transparencia, el lenguaje claro y la información pública para que el Poder Judicial esté permanentemente rindiendo cuentas y entiendo que no se cumple con ese objetivo. No basta con tener disponible información en la página oficial o responder a los pedidos que se haga, me parece que los poderes judiciales hoy tienen que ser absolutamente activos a la hora de brindar información. Siempre he sostenido que no existe ningún ámbito público, que es donde nos toca desempeñarnos, que no esté alcanzado por la obligación de rendir cuentas, de explicar, de informar. De hecho, creo que el rol de estar permanentemente respondiendo los requerimientos de cualquier persona no está limitado exclusivamente a la prensa.

Muchas veces los funcionarios judiciales esquivan dar explicaciones y a los medios.

El Poder Judicial no tiene que elegir aquellos ámbitos amigables, el poder judicial tiene que elegir todos los ámbitos donde deba llegar con su comunicación y con su noticia. ¿Cuál es el objetivo de su comunicación? el objetivo es informar, es instalar una noticia que el Poder Judicial entiende que puede ayudar a pacificar una situación o ir generando que la comunidad vea una imagen de que el Poder Judicial está organizado y cumple con el rol que tiene asignado. Hay un altísimo grado de descreimiento, desconfianza y cualquier cosa que genere el poder judicial mientras no revierta esa imagen seguramente las primeras reacciones van a ser negativas y en ese contexto hay que desplegar las herramientas de comunicación judicial que se tengan. Uno no puede retraerse porque la respuesta va a ser negativa, uno tiene que tomar esa respuesta negativa y tiene que tratar de trabajarla, pero insisto el límite es el respeto.

Regionalización

¿Cómo ve el proyecto de las siete regiones que propone el gobernador Rolando Figueroa?

El Poder Judicial de Neuquén tiene un proyecto de modernización integral de alcance provincial donde incluso se está revisando las demarcaciones territoriales que tenemos para ver si la distribución en las cinco circunscripciones se corresponde con la mejor distribución de servicio de justicia. Por ende, cuando hemos visto el proyecto de regionalización nos parece que se puede compatibilizar con esta visión desde el Poder Judicial de transformación profunda integral y transversal para poder mejorar el acceso a la justicia de todas las personas.

Hay que tener en cuenta que Neuquén tuvo una media de crecimiento que duplica la nacional. El crecimiento nacional fue 15%, la media provincial fue 30% y en la zona de Añelo, San Patricio de El Chañar y Rincón de los Sauces duplicó la media provincial. Es decir, que no se puede no poner la mirada en las necesidades que tiene esa zona. Otra zona que también tiene incidencia es la del área de Arroyito, El Chocón, Piedra del Águila y Picún Leufú.

Pero hay que tener en claro que coincidir con las siete regiones y hacer el desdoblamiento jurisdiccional no implica que se tengan que replicar estructuras de funcionamiento similares. Hay que estudiar otros modelos y ver que se adapta mejor a la realidad de esas nuevas áreas.