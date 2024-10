Grave: un hombre fue acusado de abusar de su hija a partir de una irregular Cámara Gesell

En un hecho que no deja de ser muy grave, un hombre fue acusado de abusar de su hija a partir de una Cámara Gesell que estuvo marcada por las irregularidades. Los magistrados que definieron el proceso no dudaron en afirmar que en la entrevista a la menor se le formularon “una serie de preguntas indicativas e inquisitivas” . Justamente, por este incidente y la ausencia de otras pruebas, el hombre fue absuelto tras el juicio.

La fiscalía y las querellas (institucional y particular) presentaron pruebas basadas principalmente en el testimonio de la madre de la menor y en la entrevista realizada en Cámara Gesell a la niña. El Defensor Público Juan Pablo Piombo (exdefensor de la Cuarta Circunscripción rionegrina) argumentó que hubo inconsistencias en los testimonios, defectos en la entrevista de la niña y falta de pruebas científicas concluyentes. El tribunal de juicio integrado por Juan Guaita, Carina Álvarez y Estefanía Sauli decidió -por unanimidad- la absolución de F.E.F. al considerar no probado el abuso más allá de toda duda razonable.

El hecho de abuso "no sucedió"

El defensor Piombo probó a lo largo del juicio que "el hecho delictivo imputado no sucedió", principalmente porque según la acusación el tocamiento ocurrió en la casa de su defendido el 8 de septiembre de 2022, y F.E.F. no estuvo en la casa ese día: "Lo demostraron los testimonios de su ex pareja y otros testigos", dijo. Además, subrayó contradicciones entre los testigos sobre el lugar y modo de los hechos.

Argumentó que la entrevista en Cámara Gesell fue defectuosa, con preguntas sugestivas e indicativas por parte de la psicóloga. Además, Piombo destacó que "las lesiones encontradas en la niña no podían atribuirse de manera inequívoca a un abuso sexual, según el informe de la médica forense". En su informe, la médica explicó que las lesiones pueden deberse a otras causas, compatibles con maniobras de tocamiento, pero también con alguna infección.

El voto del juez Guaita -al que adhirieron las dos juezas- señaló que hubo falta de pruebas contundentes y contradicciones en los testimonios aportados por las partes acusadoras que llevaron a que "no se alcanzara el estándar probatorio necesario para condenar, más allá de toda duda razonable". La sentencia enfatiza que, según la acusación, los hechos habrían ocurrido "aproximadamente entre el 1 de marzo del año 2021 y el 7 de septiembre del año 2022, es decir en un rango de un año y medio, sin producir una sola prueba más allá de las del hecho del 7 de septiembre del 2022". Durante el juicio, se probó que F.E.F. estuvo con su hija, su ex pareja y los hijos de ella en un shopping de la ciudad y en una plaza.

Una Cámara Gesell con preguntas sugestivas e indicativas

El tribunal consideró que se identificaron problemas metodológicos en la entrevista a la niña, como preguntas sugestivas e indicativas, que no respetaron el protocolo establecido. Los jueces coincidieron con la defensa en que la entrevista no cumplió con el protocolo de Cámara Gesell. Observaron falta de espontaneidad en las respuestas de la niña y una influencia marcada por las preguntas realizadas por la psicóloga. "Nos encontramos con el relato de una menor que fue obtenido defectuosamente y de forma irregular a las prácticas que el protocolo de Cámara Gesell impone, además de no revestir la consistencia interna ni completitud que pretende atribuir la acusación", destacaron.