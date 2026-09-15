Impresionante vuelco en pleno centro de Neuquén: una mujer quedó atrapada en el auto
El accidente ocurrió este martes al mediodía en Jujuy y Elordi. Debieron intervenir los Bomberos para rescatar a la conductora.
Un impresionante vuelco interrumpió la calma del mediodía de este martes, en pleno centro de Neuquén. Una mujer que circulaba a bordo de su auto volcó en cercanías a Jujuy y Elordi, lo que motivó un importante despliegue que obligó al corte del tránsito.
Tras el imprevisto accidente, debieron intervenir los Bomberos para rescatar a la conductora.
En desarrollo.
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