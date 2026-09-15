Impresionante vuelco en pleno centro de Neuquén: una mujer quedó atrapada en el auto

El accidente ocurrió este martes al mediodía en Jujuy y Elordi. Debieron intervenir los Bomberos para rescatar a la conductora.

Un impresionante vuelco interrumpió la calma del mediodía de este martes, en pleno centro de Neuquén. Una mujer que circulaba a bordo de su auto volcó en cercanías a Jujuy y Elordi, lo que motivó un importante despliegue que obligó al corte del tránsito.