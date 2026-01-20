Indignación: en una misma noche, robaron dos veces en un reconocido local de empanadas

Se trata de la sucursal de Bairoletto ubicada sobre calle Belgrano al 2000 de Neuquén capital. Las encargadas fueron amenazadas y quedaron con miedo.

La inseguridad en la capital sigue dando de qué hablar y afecta tanto a vecinos como a comerciantes. En un nuevo hecho que indigna al oeste neuquino, se conoció que ladrones cometieron dos robos en una misma noche a un local de comida. La primera ocasión fue mientras las encargadas cerraban el comercio.

Lorena y Nerea son encargadas de la sucursal de Bairoletto ubicada en calle Belgrano al 2000 y viven el cierre de local de cada noche, con miedo. Relataron a LU5 que el lunes alrededor de las 23:50, cuando se disponían a cerrar el comercio de comidas, "entraron tres personas, tres tipos que no habrán tenido más de 25 años y nos entraron a sacar plata , que era lo que buscaban. Yo estaba en el baño y mi compañera también, nos acorralaron ahí y nos quedamos hasta que ellos se fueron".

Las víctimas relataron que en esa oportunidad, los delincuentes se hicieron con el efectivo del día que sacaron de la caja registradora , y no se llevaron nada más. Tras esto, llamaron a la Policía, "que no llegó, así que nos fuimos" . Las jóvenes, que no pudieron recibir asistencia ni denunciar el robo, cerraron bien el local con candados y colocaron la alarma, para luego irse a sus hogares, con el temor aún a flor de piel.

"Estamos muy asustadas, fue un momento horrible, pero por suerte nosotras estamos bien", comentaron.

Robo Bairoletto Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, no terminó todo allí, ya que al acudir este martes por la mañana para abrir el local, se dieron cuenta que los delincuentes habían regresado por más. "Nos dimos cuenta que no estaban los candados, la alarma estaba puesta (estiman que se usaron inhibidores) y la caja fuerte estaba rota", confiaron. Aunque no detallaron el monto total de lo robado, indicaron que se trata de "bastante" dinero.

Además, una rápida inspección del lugar les demostró que los delincuentes fueron bien equipados con herramientas que les permitieron destrozar la caja fuerte y los candados de la entrada. También, se nota que actuaron con total tranquilidad, ya que dejaron latas de cerveza y hasta una botella de agua que consumieron durante el robo, sobre el mostrador.

robo bairoletto (1)

Peligro

Aunque la Policía ya acudió esta mañana para tomar la denuncia por el hecho y realizar las pericias necesarias para intentar dar con los delincuentes, esto no trae tranquilidad a Lorena y Nerea, que deben seguir trabajando con el miedo de que la situación se repita.

Sobre el barrio, una de las jóvenes contó: "Esta zona está super peligrosa, le han entrado a robar casi a todos los comerciantes. Estamos cansados de llamar a la Policía porque no vienen, no se hacen cargo, no pasan los móviles. Por eso los vecinos hicieron un grupo y están reclamando seguridad". El sector depende de la Comisaría Tercera.

robo bairoletto

Además, agregó: "Todos los días nos tenemos que ir a las 12 de la noche y no sabemos si vamos a llegar a nuestra casa bien. Yo ya pasé por tres robos desde que estoy acá, no estas segura".

El pasado fin de semana, vecinos de un edificio del mismo barrio, Cumelén, manifestaron también su temor ante la creciente inseguridad. Aseguraron que los delincuentes vigilan los movimientos del edificio y están intentando ingresar con frecuencia.