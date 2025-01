Investigan la muerte de un hombre en una comisaría de Regina: ¿Quién era la víctima?

Comisaria 35 Villa Regina.jpg

Al parecer, antes de ingresar al calabozo el hombre se habría desvanecido y cuando se convocó al médico policial, la persona ya no tenía signos vitales, precisó anroca.com.ar.

Dolor y bronca entre sus allegados

El hecho generó una fuerte repercusión en las redes sociales con críticas hacia el tratamiento que le dieron las autoridades, dado que el fallecido tendría problemas psicológicos.

“Ignacio Cerutti no era un delincuente, era un pibe con problemas de salud mental. Mientras se mantuvo estable formó una hermosa familia y hacía las mejores pizzas de Regina (Sr Bruno)", lamentó en Facebook Marianela Velasquez, en un posteo que acompañó con una fotografía del muchacho que lo muestra en su oficio de pizzero.

"Sus allegados no pudimos ayudarlo. No se merecía la muerte que tuvo. La policía de la comisaría 35 de Villa Regina tiene que dar muchas explicaciones. Una persona que fue salvajemente golpeada debe ser llevada al hospital, no a un calabozo”, agregó la vecina.

En otro mensaje Ángel sostuvo que "Hay un nivel de violencia, de odio en esta sociedad ningún ser merece esta muerte". Pero fue más allá y advirtió que "las personas que lo golpearon sepan que son asesinos, y la policía hizo abandono de persona".

La investigación

El trámite de la causa quedó a cargo de la fiscal Jefe Graciela Echegaray, quien ordenó una serie de medidas para darle impulso la investigación.

Se destacó la convocatoria a la Policía Federal para la realización de pericias, debido que el hecho se registró en el interior de la unidad policial provincial que aparece como involucrada, por lo que se requiere la intervención de una fuerza imparcial. Ese trabajo fue exhaustivo y se desarrolló hasta las 6 de la madrugada de este domingo, agregó el mismo medio roquense.

En este marco, también se habría ordenado el secuestro de la ropa a 3 o 4 uniformados, el libro diario y el sistema de filmación que tiene la Comisaría, además de la toma de distintas declaraciones testimoniales.