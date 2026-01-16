Investigan una campaña solidaria fraudulenta valiéndose del hospital Castro Rendón

La Policía encabeza un intenso trabajo para identificar a varios sospechosos que habrían cometido una estafa. Hicieron allanamientos e incautaron documentación.

El que no corre vuela y la Policía provincial se ve obligada a desplegar ágiles investigaciones para ponerles freno a audaces estafas . Uno de los últimos incidentes graves tiene como escenario al hospital Castro Rendón de esta capital y un grupo de delincuentes que se habría encargado de simular una campaña solidaria . Frente a la maniobra delictiva, se hicieron allanamientos y se incautó material gráfico, celulares y documentación.

La tarea investigativa está a cargo de la División Estafas y Otras Defraudaciones de la Policía de Neuquén y se inició días atrás con la supervisión del Ministerio Público Fiscal (MPF).

“De acuerdo con las denuncias recibidas, personas se habrían presentado en el establecimiento sin autorización institucional, manifestando representar a una supuesta fundación vinculada a campañas solidarias. En ese contexto, habrían solicitado datos personales a trabajadores y personas presentes, entregando folletería y realizando otras acciones destinadas a generar confianza”, destacaron desde la Policía sobre la maniobra llevada adelante por las personas bajo sospecha.

estafa- Castro Rendón-2

Secuestraron material gráfico y celulares

Como ocurre con otras maniobras irregulares de este tipo, la investigación recién se inicia y desde la Policía se limitaron a indicar que “se logró identificar a personas presuntamente vinculadas al hecho y se llevaron adelante diligencias de allanamiento, procediéndose al secuestro de documentación, material gráfico, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia”.

Finalmente, ante la posibilidad de que los estafadores busquen continuar con sus acciones, las autoridades policiales advirtieron que “la investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance de la maniobra y el posible uso de la información recabada. La Policía del Neuquén recuerda a la comunidad la importancia de verificar la legitimidad de campañas solidarias y evitar brindar datos personales ante requerimientos no autorizados”.

estafa Castro Rendón Lo que faltaba: investigan una campaña solidaria fraudulenta protagonizada por audaces estafadores. Gentileza Policía del Neuquén

En tanto, no trascendió el número de personas que están bajo investigación ni tampoco el posible monto de la estafa.

Centros de salud bajo la lupa

Los centros de salud públicos neuquinos también fueron noticia en las últimas horas por otras irregularidades aunque vinculadas a supuestos cobros en efectivo ilegales.

Desde la cartera sanitaria neuquina indicaron que “se encuentran investigando cobros indebidos en hospitales de la provincia”. El tema fue el cobro en efectivo de algunas prestaciones dado que no quedan registros de tales acciones en las arcas de las instituciones.

El ministerio de Salud recordó que, en el caso de aquellas prestaciones que demandan un pago, como el trámite para obtención del carné de conducir, su cancelación no se debería realizar en efectivo, sino que debe ser cursada por medios electrónicos (transferencias, billeteras virtuales, etcétera).

Si bien este tipo de irregularidades fueron detectadas por la Dirección del Hospital de Centenario; desde el Ministerio extendieron su investigación al resto de la provincia donde ya se habrían identificado situaciones similares en otros nosocomios del Sistema Provincial de Salud Pública.

Para facilitar el reporte de estas situaciones se instaló cartelería con códigos QR en distintos puntos de los hospitales. También puede realizarse a través de las redes sociales del Ministerio de Salud en Facebook, X e Instagram.

En este contexto, la cartera sanitaria se encuentra actualmente investigando denuncias similares en otros hospitales, tanto de la capital neuquina como de distintas localidades. De confirmarse las irregularidades, las autoridades procederán a enviar todas las pruebas recolectadas a la Justicia para que se inicien las acciones penales que correspondan.