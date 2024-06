La Policía investiga a dos sospechosos por el tiroteo al Sindicato de Petroleros Privados

Desde el Sindicato manifestaron que no sabén a quién ni a qué motivo atribuir el violento y sorpresivo tiroteo en Cutral Co.

La Policía investiga el tiroteo al Sindicato de Petroleros en Cutral Co / Foto Gentileza

Las cámaras son la prueba clave en la que trabaja la Policía por estas horas para intentar identificar a los dos sospechosos que protagonizaron el tiroteo contra la sede del Sindicato de Petroleros Privados en Cutral Co . Criminalística levantó vainas servidas y el personal de Investigaciones consiguió varios registros fílmicos para analizar la agresión.

disparos sindicato de petroleros privados cutral co (2).jpg

En tanto, los plomos rompieron dos vidrios que, como tienen un blindaje especial, amortiguaron el impacto y, al menos, uno de los plomos quedó a escasos centímetros de la ventana en el interior del edificio. Sin embargo, uno de los disparos logró ingresar por la ventana del primer piso y rebotó en una de las paredes, mientras que otro de los vidrios de la ventana lindera también sufrió daños.

Desde el gremio indicaron simplemente: “No sabemos por qué fue, ni quién, así que no tenemos nada para decir por qué, además, está en etapa de investigación”, explicó en un breve contacto con Web La Voz un vocero del sindicato.

Al mismo tiempo, aseguraron que cuando ocurrió el brutal ataque en el edificio se encontraban, además de los trabajadores, delegados.

Dos sospechosos en la mira

El comisario Héctor Pérez, subdirector de Seguridad Interior Cutral Co-Plaza Huincul, confirmó este jueves en declaraciones radiales que en realidad las primeras tareas investigativas permitieron determinar que fueron dos las personas que iban en la moto y hoy son investigadas por el ataque.

"Todavía estamos chequeando cámaras porque justo estas personas se bajaron de la moto en un principio, dieron la vuelta y después volvieron y efectuaron los disparos. El problema es que andaban con el casco puesto", informó Pérez, señalando que este último factor es lo que dificulta su identificación.

disparos sindicato de petroleros privados cutral co.jpg Uno de los vidrios impactados por las balas. (Gentileza: Cutral Co al Instante)

Por este motivo, trabajan sobre los registros fílmicos de varias cámaras privadas del sector, dado que las de la sede del sindicato "no graban, no tienen DVR". Los dispositivos de otros comercios habrían registrado la secuencia -una farmacia y una clínica- así como también las de algunos vecinos.

Lo que agrava incluso más la naturaleza de la agresión es que el tiroteo se dio "en un horario muy concurrido" en el sector. Respecto de esto, Pérez opinó sobre los tiradores: "Parece que no les interesaba la vida de las personas".

Afortunadamente, al momento de la balacera, no había personas en la planta superior de las oficinas, por donde ingresó un proyectil a través de una ventana. No obstante, sí habían personas en la planta baja, aunque allí las balas impactaron la pared exterior y milagrosamente no hirieron a nadie.

Por último, Pérez indicó que ya se inició una investigación de oficio y que se le dio intervención a la fiscalía de turno, aunque no se han acercado aún a radicar la denuncia los representantes del sindicato.