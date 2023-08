Ladrón fue atrapado in fraganti robando a un auto en el Bajo

Un joven ladrón fue atrapado in fraganti cuando robaba elementos del interior de un auto estacionado en el Bajo neuquino, al cual le rompió un vidrio para cometer el robo . Personal del Demose lo vio de casualidad y lo demoró.

Mirando con más detenimiento, los efectivos cayeron en la cuenta de que habían agarrado a un ladrón in fraganti, quien tenía medio cuerpo dentro del vehículo, a través de una de sus ventanillas, e intentaba presuntamente sustraer elementos de valor de su interior. El sospechoso, un joven de 22 años, fue aprehendido inmediatamente al no poder brindar una explicación alternativa de lo que hacía y no pudiendo acreditar ser el propietario del vehículo tampoco. En ese momento se constató que había estallado el vidrio de la ventanilla para poder introducirse en el auto.