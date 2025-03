Le perforaron el intestino de un puntazo a un joven en un boliche

La madre del joven no detalló puntualmente si el agresor es alguien a quien la víctima conoce o si tenían problemas previos. Solo comentó que "en el baile se cruzó con este pibe y dice que fueron unos palabrazos no más y este muchacho como que puso la novia delante, porque mi hijo dice que él no la vio venir, nada. Que sí sintió un pequeño dolor en el estómago como si fuese un pinchazo, una aguja, pero no le dio importancia y obviamente ni vio que era, pero resulta que fue algo punzante que le perforó el intestino; en la panza él no tenía más que un punto”.

MEDIDA OK hospital de Cutral Co

Aún no se conoce si el arma blanca utilizada pudo ser secuestrada o no por la Policía, pero evidentemente se trató de algo fino capaz de producir una lesión pequeña a simple vista pero alcanzando cierta profundidad, como un punzón.

Tras el hecho, el lesionado fue trasladado al Hospital de Complejidad VI, donde se le brindó atención médica y también se avisó a la Policía por la naturaleza de la lesión.

“Mi hijo nunca se le iba a esperar que en el baile, bailando, le pase eso. Así que lo llevamos a la guardia y a través de una tomografía le detectaron ese problema porque a simple vista no se veía nada más que lo que él sentía el dolor y bueno se habló, él denunció así que tenemos que seguir con esto”, indicó la mujer.

En cuanto a su estado de salud, expresó que “Hoy está mejor, gracias a Dios mi hijo está bien. Pero pasamos un susto”.

La Policía ya inició una investigación al respecto, busca testigos para entrevistar e intenta identificar al agresor en base a lo relatado por la víctima y registros fílmicos que se analizan.

Triste antecedente: el crimen de Luciano

El crimen de Luciano Hernandorena, de 23 años, causó una gran conmoción en Cutral Co y movilizó a las fuerzas de seguridad, que no solo hicieron un importante despliegue en esa ciudad, sino que tuvieron que trasladarse hasta Añelo para concretar la detención del principal sospechoso del hecho.

El crimen ocurrió el 1 de septiembre de 2024, en similares circunstancias, aunque en una fiesta privada en una chacra del barrio Colonia 2 de Abril de Cutral Co.

La agresión ocurrió cerca de las 6, cuando el agresor abordó a la víctima y, sin más, sacó un arma y le efectuó un disparo en la zona del pecho que le ocasionó la muerte. Después de dispararle a Hernandorena, el personal de seguridad de la fiesta intentó retener al tirador, identificado como Rodrigo Gabriel Abarzúa, quien dejó caer el arma y escapó del lugar. Luego se pudo determinar que el imputado se había trasladado hacia Añelo, donde lo capturó la Policía.

La formulación de cargos fue realizada poco después y el joven permanece detenido a la espera del juicio.