Luciana Muñoz: $100 millones para quebrar el terror y las lealtades del submundo narco

Marcha a dos meses de la desaparicion de Luciana Muñoz (7).JPG Elevaron la recompensa por la aparición de Luciana Muñoz, desaparecida hace 3 meses, a 100 millones de pesos. Maria Isabel sanchez

Submundo narco

Es esencial entender la naturaleza de las relaciones en este entorno. Las conexiones que se establecen en el submundo de la droga no son solo casuales, sino que responden a códigos no escritos donde el miedo los rige, por lo que el silencio, la lealtad y la muerte tienen una sensible convivencia.