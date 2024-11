Luciana Muñoz: ni por $100 millones se animan a brindar información sobre la desaparición

Pese a la recompensa que ofrece el Gobierno, no se recibió ni un solo llamado sobre el paradero de la joven de 20 años. A la tarde marchan reclamando justicia, a cuatro meses de su búsqueda.

Con el incremento de la recompensa se esperaba que se quebraran algunas lealtades o que alguna persona muy urgida aportara algún dato. Pese a las especulaciones, no se recibió un solo llamado . Que nadie, pero absolutamente nadie haya llamado, también es información y confirmación de que a Luciana la desaparecieron en un submundo denso, tenebroso y violento: el de las drogas.

Este miércoles, a las 18, familiares y amigos de Luciana convocan a todos los neuquinos al monumento de San Martín para hacer escuchar el reclamo de justicia.

image.png El gobierno elevó a $100 millones la recompensa por información sobre el paradero de Luciana Muñoz.

El temerario mundillo de las drogas

Vale la pena recuperar toda aquella información que ha recolectado fiscalía y Policía, y que ha permitido reconstruir el contexto en el que se movía Luciana. Es un mundillo donde no solo estaba Luciana, sino otras jóvenes que padecen la adicción a las drogas, principalmente a la cocaína.

Todo lo que se cuenta puede ser muy crudo, pero les aseguro que no hay palabras que pueden describir esa densa realidad del mundo de las drogas. De acuerdo con la información a la que accedió este medio, Luciana todos los días veía la forma de conseguir cocaína y arrancaba para el lugar donde le ofrecían droga a cambio de lo que fuere. De hecho, tuvo un novio que está con preventiva por falso testimonio y entorpecimiento de la investigación, que está vinculado al mundillo del narcomenudeo.

Algunos conceptos claves que hay que conocer de ese ambiente.

“¿Qué pinta hoy?” Era una de las preguntas recurrentes que no solo utilizaba Luciana sino también algunas de sus amigas de ese ambiente. Por lo general, la respuesta era una invitación de un hombre que tenía drogas o que se dedicaba a la venta. Esa invitación tenía un subtexto obvio para la gente de ese mundillo, la juntada que incluía alcohol, droga y sexo.

“El instale”, otra de las expresiones que usan en este submundo, tiene que ver con quedarse en la casa de algún conocido que vende o de un amigo del dueño del kiosquito. Esos “instales” duraban tres o cuatro días y el eje era el consumo de drogas. Como muchas jóvenes marginales no tienen para pagar, trocaban los consumos por sexo. Las descripciones de esas largas jornadas de consumos varios son escabrosas.

“Te arruino”, es una de las amenazas típicas de los que manejan la droga que obviamente no regalan ni una dosis. Plata o plomo, no es solo una expresión del mundo narco, es una realidad. “A los que no pagan, con lo que sea, se los arruina”, confió una fuente de la investigación. El arruinar es meterle un par de tiros en las piernas al que se quedó con un vuelto, debe guita o droga. Literalidad pura.

luciana muñoz ultima imagen viva -CON SELLO- La última imagen de Luciana Muñoz es del 12 de julio de 2024.

Ajuste de cuentas, la principal hipótesis

En el ambiente delictivo, los ajustes de cuentas tienen esta modalidad. Le dan un par de tiros en las piernas al que rompe el código o invade territorio. Esos ajustes tienen la finalidad de demostrar poder y que quede claro el mensaje.

En el submundo donde se movía Luciana a las chicas que adeudaban droga o la robaban por desesperación, las arruinaban. Es por esto que se supone que Luciana se quedó con un vuelto y cuando la quisieron arruinar se les fue la mano, la mataron y luego desaparecieron el cadáver.

La suerte en desgracia que corrió Luciana genera mucho temor en ese submundo donde el silencio es una forma de sobrevida.

En esa marginalidad, los vecinos están echados a su propia suerte. Es por eso que caminan con la mirada puesta en el suelo para no tener que ver nada que los complique. Además, mirar a los ojos a determinados personajes de ese mundillo es una forma de desafiarlos y eso trae aparejados problemas.

Es por todo esto que el silencio es una forma de vida y la guerra contra el narcomenudeo podría habilitar el voceo de datos esenciales para esclarecer la causa.