Marcharon para pedir justicia por el joven muerto en Centenario

Claudio cuestionó que la Justicia todavía no les haya entregado el cuerpo de Oscar y solo le hayan dado a la familia un informe preliminar de la autopsia realizada. “No puede ser que mi cuñado tenga una muñeca fracturada, cuando se lo llevaron no estaba así. Era una persona joven y saludable, no es creíble que tuviera una falla cardiaca, él no tenía problemas de corazón”, observó.

Es por ello que pedirán una investigación en profundidad para determinar fehacientemente las consecuencias de los golpes que tenía Oscar. “Se lo llevaron hasta sin zapatillas. Estaba todo golpeado cuando llegó al hospital de Centenario. Queremos la verdad. No vamos a parar hasta obtener la verdad”, sentenció.

Patrullero frente al hospital de Centenario.jpg Los patrulleros que intervinieron en la detención fueron secuestrados para ser peritados.

“Sufrimos discriminación por nuestro apellido”

Por su parte, Gabriela, la hermana del joven fallecido, cuestionó la versión dada por la Policía respecto a lo que ocurrió antes de la detención. “La fiscal en todo momento dice que la Policía no lo agredió, que, es más, mi hermano agredía a la Policía. A cuatro policías, no sé cómo hizo”, cuestionó la mujer en diálogo con Canal 7 Noticias.

Además, aseguró: "Ellos dicen que mi hermano alquilaba ahí (la casa donde fue demorado) hace dos meses. Eso es mentira porque él estuvo viviendo conmigo. Hacía 11 días había conseguido trabajo en Centenario y entonces se mudó para allá, pero vivía con una amiga nuestra”.

“Esta persecución viene hace muchos años por tener un apellido Costich, eso es discriminación. Y yo voy a hacer justicia por él porque voy a buscar la verdad ¿Cómo puede ser que una persona que está esposada tenga golpes en la cara, golpes en el cuerpo? ¿Cómo hace para pegarse y desfigurarse el rostro?”, puntualizó.