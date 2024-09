Millonario robo en San Patricio del Chañar: desvalijaron tres módulos petroleros

Una vecina dio aviso a la Policía de lo que ocurría, esto permitió que lograran atrapar a dos ladrones, pero no hay muchas esperanzas de recuperar las cosas.

El nuevo episodio de inseguridad ocurrió este jueves durante la mañana, cuando Sergio Gómez, propietario de los módulos saqueados, dejó el lugar para ir a buscar a un plomero que iba a realizar las instalaciones necesarias y ese fue el momento elegido por los delincuentes para atacar. " Se ve que estuvieron vigilando hasta que me vieron salir y entonces aprovecharon para robar ", contó el hombre a LMNeuquén .

"Una vecina se dio cuenta de lo que estaba pasando, entonces llamó a la Comisaría para avisar lo que estaba pasando, porque no es que los tráilers se encuentren en zonas alejadas o descampadas, están en la entrada de la ciudad. Eso muestra con la impunidad que se manejan los ladrones", señaló Sergio.

robo san patricio del chañar (1).jpg Los tráilers se encuentran en la entrada de San Patricio del Chañar.

Pese a que los efectivos llegaron al lugar a los pocos minutos, solo pudieron atrapar a dos hombres que se encontraban dentro de los módulos. "Es una salvajada lo que hicieron, aquello que no podían llevar, lo arrancaban y lo rompían. Yo me pregunto: ¿a nadie le llama la atención ver a una persona caminando con un termotanque al hombro?", observó.

Sergio detalló que de los 7 tráilers instalados allí, atacaron tres, presumiblemente por el poco tiempo que tuvieron. "La verdad estoy muy indignado, arrancaron la grifería, rompieron los azulejos. Destrozaron el trabajo de más de ocho meses, ahorros, inversiones, sueños puestos acá", dijo.

De los 7 tráilers instalados allí, atacaron tres. En principio, las pérdidas superarían los 10 millones de pesos.

En un recuento inicial, el hombre estimó que las pérdidas superarían los 10 millones de pesos. "No hemos tenido tiempo de hacer el balance. Uno proyecta a futuro, contribuir en el crecimiento, más de una localidad tan linda a la que se le tiene tanto cariño, pero esto rompe todo lo que proyectas. Lo que en este momento quiero es levantar todo e irme antes de que vengan a robar lo que nos queda", dijo.

robo san patricio del chañar (2).jpg

No hay esperanzas de recuperar lo robado

Aunque Sergio realizó inmediatamente la denuncia en la Comisaria 13 de San Patricio del Chañar, le advirtieron que no hay muchas esperanzas de poder recuperar lo que le robaron. "En un ratito destruyeron todo lo que nos llevó ocho meses construir. Son como pirañas, no tienen respeto por nada", indicó.

Además, contó que como los hechos de inseguridad en la localidad han crecido tanto en el último tiempo, las aseguradoras no quieren asegurar. "Esto ya no es un pueblo, creció muchísimo y necesitas mayores políticas de seguridad porque para la población actual no se pueden continuar utilizando las mismas medidas de años atrás", observó.