Narcos de la región con viento a favor: quedó libre una mujer de Centenario condenada por lavado de activos

El presente mes fue más que favorable para varios narcos de la región y no solo uno de los socios de los narcopolicías neuquinos accedió a su libertad sino también una mujer de Centenario que fue condenada por el delito de lavado de activos. La medida se comunicó en el cierre de la semana que pasó y benefició a Carina Roxana Flores , quien cumplía un castigo de 5 años y medio de cárcel efectiva.

El lavado del dinero proveniente de la droga

Los narcos que fueron llevados a juicio vivían en la ciudad de Centenario y fueron investigados por una serie de maniobras realizadas entre los años 2013 y 2016. Los vehículos que habrían sido adquiridos con dinero proveniente de las drogas fueron un Citroën C4, un Renault Scenic, un Audi S5, una Toyota Prado, un Renault Fluence, un Citroën C3, un Fiat Palio, una moto Honda CBX250, un Suzuki Gran Vitara, un Chrysler PT Cruiser y una Ford EcoSport.

Entre otras precisiones, la fiscalía indicó que el principal sospechoso, Juan Carlos Alegre, era investigado desde el 2011 por el Tribunal Oral de Salta. En tanto, la otra persona investigada, Carina Roxana Flores, empezó a ser seguida de cerca por los pesquisas neuquinos en 2013. “Realizaron operaciones comerciales con el fin de poner en circulación dinero de procedencia ilícita, con la finalidad de ocultar su origen e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, durante el periodo comprendido entre los años 2013 y 2016”, destacaron los acusadores federales a la hora de la imputación inicial.

En cuanto a las pruebas, la fiscalía federal destacó las escuchas telefónicas a Alegre y Flores y un contundente informe de la Unidad de Información Financiera, que analizó los patrimonios de los dos acusados. Asimismo, los dos narcos fueron objeto de una investigación por parte de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina que, por ejemplo, en el caso de Alegre no podía justificar con sus ingresos la propiedad de cuatro vehículos, el giro de importantes montos de dinero y mantener un costoso nivel de vida.

El análisis que hizo la Policía respecto del patrimonio de Flores no fue muy distinto al de Alegre y no encontraron “ingresos por operaciones comerciales, no pudiendo justificar cómo adquirió los bienes que integran su patrimonio”.

Para la fiscalía, Alegre y Flores fueron coautores del delito de lavado y ambos se encargaban de comprar y vender vehículos que provenían de un origen ilícito.

De esta forma, los dos narcos oriundos de Centenario fueron condenados a penas unificadas de 6 años de cárcel en el caso de Alegre y, Flores, a 5 años y medio de prisión efectiva. También se dispuso el decomiso de tres de los vehículos incautados.

La mujer cumplía prisión domiciliaria

Los narcos neuquinos condenados atraviesan distintas situaciones. Por un lado, Alegre se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza a disposición de un tribunal federal del conurbano bonaerense. En tanto, Flores gozaba del beneficio de la detención domiciliaria, en una vivienda situada en el barrio La Costa, de la ciudad rionegrina de General Roca.

Días atrás, la defensa oficial concretó una presentación a favor de Flores solicitando la libertad condicional y como los plazos legales le permitían acceder al beneficio, el juez de Ejecución Penal confirmó su otorgamiento.