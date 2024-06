Neuquén: violento choque entre una camioneta y un auto, en una esquina del bajo

La Policía confirmó que no hubo heridos de gravedad.

Por su parte, el conductor de la camioneta, un hombre de 40 años que también viajaba solo, no requirió de asistencia médica .

“Al llegar a la esquina la camioneta colisiona con el vehículo Renault Sandero”, indicó y detalló que el auto “fue impactado en su lateral izquierdo por la Pick Up y en el desplazamiento chocó contra un poste de alumbrado”, motivo por el cual quedó sobre la vereda.

Al lugar acudió personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y allí asistió a la joven de 32 años. La misma, indicó Torres, “fue trasladada por prevención para descartar posibles lesiones” debido a que solicitó ser examinada en un hospital. “No perdió conocimiento, ni movilidad”, comentó y confirmó que se encuentra fuera de peligro.

En tanto, sobre el conductor de la Pick Up, informó que también está fuera de peligro. “No presentó dolores, ni requirió asistencia médica”, señaló Torres sobre este último e informó que la camioneta pertenece a una empresa, pero que "no estaba identificada".

También, informó que se le realizó test de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos. Asimismo, detalló que el tránsito en el lugar “estuvo interrumpido por unos minutos mientras se realizaban las pericias tanto mecánicas como accidentológicas por seguridad del personal, pero después se normalizó”.

Por último, comentó que si bien en el último mes no han registrado accidentes en esa esquina, la misma “es muy transitada porque es una de las arterias troncales para viajar de este a oeste por calle Santa Cruz”.

Otro choque en una esquina en Neuquén: volcó una camioneta

El pasado 17 de abril, una esquina de barrio Cumelén también fue escenario de un violento choque entre dos vehículos en el que, por suerte, no hubo que lamentar heridos. El hecho ocurrió en horas de la mañana, en la intersección de las esquinas de Colón y Juan B. Justo, dos calles sumamente transitadas en la ciudad de Neuquén.

Se trató de un Volkswagen Virtus negro que circulaba hacia el Oeste y una Renault Kangoo blanca que transitaba en dirección a la ex Ruta 22. La dinámica se dio porque, al no haber semáforo, no se respetó la prioridad de paso en dicha esquina.

El impacto fue menor, apenas se tocaron, pero fue justo en la parte trasera de la Kangoo, lo que hizo que esta se desestabilice y termine volcando de costado sobre calle Colón. Al no haber tanto tránsito al momento del incidente, no hubo que lamentar otro impacto con otro vehículo.

Mientras el personal policial que asistió al lugar removía los vehículos, el tránsito tuvo que ser cortado, lo que provocó algunas demoras. Asimismo, asistió al lugar personal de salud, aunque ninguno de los conductores resultó herido.

La imprudencia al volante en la ciudad

La ciudad de Neuquén suele ser escenario de los conductores imprudentes que no respetan las señales de tránsito ni los semáforos.

Así fue que un conductor de 53 años fue acusado por atropellar y matar a un peatón en pleno centro neuquino, al doblar en una intersección a una velocidad mayor a la permitida. Se lo acusó por homicidio culposo y se dictó la apertura de la investigación.

De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió el 23 de octubre de 2023, cerca de las 19:45, en el bulevar 25 de Mayo. El acusado, identificado como "R.O.G", conducía un auto Peugeot 307 por calle Buenos Aires cuando, luego de tomar hacia 25 de Mayo, impactó a Alberto Carlos Morales, quien se encontraba cruzando la calle, caminando por una zona no habilitada para el cruce peatonal. Producto del siniestro, la víctima fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde falleció a los tres días, el 26 de octubre, por las lesiones recibidas al ser impactado por el conductor.

Según las pericias, al momento del impacto, R.O.G conducía excediendo el límite de velocidad permitido, haciéndolo al menos a 52.3 km/h, cuando según la normativa aplicable en zona de intersección, es permitido un máximo de 25 km/h.

Es por esto que la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega acusaron al conductor como autor de homicidio culposo, agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor.