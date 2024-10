No tiene perdón de Dios: rezaba en la iglesia y sufrió el arrebato de su teléfono celular

Una mujer denunció el arrebato de su celular en el interior de una Iglesia del centro de Cutral Co.

Una mujer denunció que sufrió el arrebato de su teléfono celular cuando se encontraba rezando dentro de la Parroquia San Juan, ubicada en la calle Roca y Alberdi en pleno centro de Cutral Co.

Según asegura la señora, ella era la única fiel que se encontraba dentro del establecimiento religioso, por lo que no hay más testigos del hecho que puedan brindar más detalles. Por su parte, en el parte policial que brindó el jueves por la mañana, el comisario además destacó que el personal de la Comisaría 14 está trabajando en el relevamiento de cámaras del vecindario. La Parroquia no cuenta con vigilancia propia, aunque es un sector donde hay muchos negocios comerciales.

Cutral Co Comisaria 14 (5).jpg Comisaría 14, Cutral Co. Claudio Espinoza

"Del interior de la parroquia no cuentan con sistema de cámara de seguridad y al momento del hecho no hay personas que pudieran haber observado la situación. Por eso, personal de Investigaciones del área específica realizará el relevamiento y análisis de las posibles imágenes que pudieran surgir en las inmediaciones", informó Sierralta.

"No obstante, a primera vista, en la primera intervención en el lugar no surgen testigos ni información que pueda ayudar a individualizarlo, así que se sigue trabajando en la investigación", expresó el comisario quien también destacó que no ha habido hechos similares: "Es el primer hecho que se registra en esa iglesia".

Denuncia robo de una moto en una escuela de Cutral Co

El jueves pasado la Comisaría N° 14 también tomó intervención en un robo de una moto 110 cc denunciado por una mujer cuando la había dejado estacionada en el interior del patio del CPEM 51, entre Navarrete y Celestino Poma.

Respecto al hecho, Sierraalta detalló que la mujer relató que pudo observar que fueron dos sujetos que se movilizaban en una moto de similares características pero de 125 cc. “Aparentemente, los masculinos se encontraban manipulando el trabavolante y produciendo los daños consecuentes para lograr la sustracción y ante la intervención de la ciudadana se dan a la fuga rápidamente”, indicó.

Uno de los delincuentes bajó del rodado y logró poner en marcha la motocicleta de la víctima para huir en ambas motos por la calle Navarrete en dirección a J.J. Valle donde los perdió de vista.

“Llama la atención de la damnificada, el modo en el cual la pusieron en marcha dado que ella tenía consigo las llaves”, señaló el comisario y sostuvo que al igual que el robo de la iglesia, el personal de investigaciones y Comisaría 14 trabajan en el relevamiento de cámaras y cualquier información tendiente a individualizar a estas dos personas.