Profesor del Jardín 31: "quiero un juicio justo"

Fiscalía asegura que tiene indicios, la defensa afirma que es histeria colectiva, el juez que elevó la causa a juicio lo hizo por 24 casos, pero un Tribunal de Impugnación encontró solo elementos en 3 y descartó 21. La fiscalía recurrió al Tribunal Superior de Justicia y finalmente la sala penal integrada por los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Evaldo Moya decidieron integrar todos los casos y que todo sea dirimido por un jurado popular.

Será clave la selección de jurado para evitar que esten contamiados o influenciados por la difusión que tuvo el caso tanto en los medios como en las redes sociales. Esta tarea estará en manos de su abogado defensor Gustavo Palmieri.

Esta es la primera vez que el profesor habla, da cuenta de su versión de la historia y pide explicaciones sobre aspectos de la investigación. Sus dichos son tan importantes y trascendente como el de los padres y los chicos involucrados en esta trama.

El Jardín 31 del barrio Melipal estuvo en el ojo de la tormeta tras una ola de denuncias de abusos.

La reunión a pedido de las madres

“Nosotros vivíamos en una burbuja y después de que pasó todo esto nos enteramos de que en el resto del país viene sucediendo desde hace 10 años ese tipo de denuncias de histeria colectiva”, aclaró el docente que de inmediato indicó: “Soy inocente de todo lo que se me acusa”.

“Si dicen que soy un pedófilo de masas, tranquilamente podrían haber hecho pericias a mi hijo porque sería el primer menor en riesgo”, señaló el profesor que está junto a su esposa quien indicó: “siempre confié en él, lo conocí trabajando en una escuela, sé como se maneja y la clase de docente y padre que es”, resumió la mujer.

Respecto de cómo inició todo, el maestro aclaró: “unas madres habían pedido una reunión conmigo y esto es bastante común porque muchos quieren conocer cómo evoluciona su hijo, cómo es el manejo corporal en el aula, así que obviamente fui y participé de esa reunión”.

En esa reunión, fue un viernes, le atribuyen una situación con una alumna, pero no fue de abuso sexual infantil (ASI) según pudo indagar este medio. Esa denuncia se radicó cerca de las 22:30 en una comisaría del oeste neuquino.

Luego en las redes sociales habría una explosión del tema exponiendo a los chicos, al jardín, a los docentes, al profesor denunciado y su familia.

“Tuve que radicar una denuncia porque un hombre que trabajaba en el jardín me acusaba de una situación de abuso y amenazaba con matarme”, detalló el hombre.

Ese fin de semana las redes hicieron estragos. Ante esta situación, “el lunes vino gente del Consejo Provincial de Educación (CPE) que se reunión conmigo por todas las repercusiones que tuvo el tema y se los expliqué porque en sinceramente no entendía por dónde pasaba el tema porque yo no había hecho nada”.

Acá hay un parate en la charla para que dé cuenta de cómo es el trabajo con los chicos de esas edades y cómo es la sala de música. Es muy común que los papás desconozcan los trabajos que se hacen en el aula según la edad de los chicos, los aprendizajes y habilidades que se busca que desarrollen que está en pugna con la atención que suele ser bastante dispersa en los niños.

“Tanto el docente de música como el de educación física pasabamos a buscar al grupo de chicos por su aula y los llevamos al salón que cuenta con un ventanal muy grande que no tiene cortina y que el resto de los docentes puede ver para adentro. Además, tiene dos doble puertas metálicas con ojo de buey. No hay sillas, por lo que los chicos se sentaban en el suelo en ronda, pero no todos porque a esa edad hay chicos que son muy inquietos y se paran a cada rato y corren”, describió el docente.

“A los chicos no se lo toca salvo que alguno se caiga o haya que mostrarle cómo se toma un instrumento. Cuando está por terminar la clase que durará unos 20 minutos, descontados los minutos de traslado del aula al salón y de regreso al aula. Al terminar la clase se hace una actividad para que bajen, a eso yo le decía: ‘vamos a apagar la luz’. El apagar la luz, si vos ves el salón es algo simbólico que quiere decir que van a parar y tranquilizarse porque el salón jamás podría quedar a oscuras cuando apagas la luz por el ventanal que tiene. Eso lo puede ver cualquiera”, describió el docente que realizaba esa actividad para que los chicos vuelvan calmos al aula con sus docentes.

“Todo esto se los expliqué a esas mamás que vinieron a la reunión y las invité a ir al salón para que observaran, pero no quisieron saber nada”, confió el profesor.

El Congreso que se realizó en el Colegio de Abogados con el apoyo de ATEN y SEJUN que abordó la problemática de las denuncias a los docentes.

Tras todo lo atravesado, el maestro entiende que “hay un sesgo hacía los docentes varones y cuando pasó todo esto mi esposa estuvo leyendo y en Argentina es bastante común que se denuncie a profesores de música y educación física. En el caso de las maestras, se las denuncia de maltrato”.

El dato mencionado también surgió en un congreso que se realizó en noviembre de 2023 en el Colegio de Abogado de Neuquén con apoyo de ATEN y SEJUN.

En el mismo participaron especialistas a nivel nacional que repasó situaciones similares a la del jardín 31 donde los relatos de los papás deben ser analizados al momento de la denuncia porque muchas veces son incoherentes e imposibles producto de las dinámicas que describen.

De hecho, ATEN se manifestó muy preocupado por la persecución de docentes y el temerario escenario en el que debían trabajar.

Por su parte, SEJUN se mostró dispuesto para capacitar al personal judicial a la hora de recibir estas denuncias.

Los indicadores de abuso sexual infantil (ASI)

El profesor de música tiene 17 años trabajando en las aulas. Ha tenido chicos de 4 años hasta adolescentes y asegura que nunca recibió ningún tipo de denuncia.

Vale aclarar que la fiscalía que hace la persecución penal lo investigó y se encontró con un historial limpio.

“Sí es verdad lo que dicen los padres, ¿cómo puede ser que, en el sistema educativo, donde trabajamos con un protocolo que te dice como detectar los indicadores de ASI, ningún otro docente del jardín advirtió nada?”, preguntó el profesor.

Esta situación es sumamente interesante porque los docentes no son especialistas en la materia, pero el protocolo ofrece una serie de preguntas que ayudan a la observación. Además, si un chico ha sido abusado, lo que es un evento traumático, puede advertirse al menos un cambio en su conducta, una retracción.

Lo que algunos forenses confiaron a este medio es que el relato de los padres, de que el docente abusó en el salón de los chicos, no cuadra con el comportamiento de un pedófilo.

Los pedófilos no abusan delante de terceros, menos delante de un grupo. La casuística advierte que lo hacen separando al niño del grupo.

Por este motivo, los forenses no se mostraron demasiados asombrados con los resultados de las cámaras Gesell, aunque sí con las reacciones de algunos padres que se manifestaron ofendidos cuando les decían que su hijo no presentaba ningún indicador de abuso.

“En vez de festejar que el hijo no atravesó por un abuso, se enojaban”, confió una fuente judicial que desde los primeros casos que se fueron analizando se mostraron preocupados.

En total la fiscalía tomó 78 denuncias, aunque en un principio habían trascendido que fueron más de 100. Hay que tomar la magnitud de la masividad de las denuncias y la posibilidad real de tantos casos de abusos que estallaron en cuestión de días. De ahí que los especialistas interpreten que es un fenómeno de histeria colectiva.

Los incidentes en la casa del profesor del Jardín 31. Ninguno de los agresores fue indentificado por robar y destruir la vivienda.

El ataque y la reacción

El 5 de julio de 2022 una horda de papás del jardín 31 irrumpieron en la casa del docente después de apedrear y romper las ventanas de su casa.

“Nos tiraron la heladera al suelo y nos golpearon a los dos. Yo les decía que había un error que estaban equivocados. Cuando vi que lo estaban golpeando a mi marido y lo pateaban en el suelo llamé a la comisaría, pero como no atendían por lo que llamé directamente al comisario y ahí recién vino la Policía. Estando los policías en la casa, se comunicaban con la comisaría y pedían autorización para identificar a los agresores que estaban adentro de mi casa y nunca se dio la orden de identificarlos. A nosotros nos rompieron todo, nos robaron y nos dejaron sin casa. Hasta intentaron romper el medidor de gas para iniciar un incendio”, contó la esposa del docente.

Por su parte, el profesor de música recordó: “me estaban golpeando y yo agradecí que no estuviera mi hijo en casa porque si le hacían algo no sé qué hubiese hecho. Pero en el fondo, me dio pena esa gente porque si a mi me dicen que abusaron de mi hijo tampoco sabría cómo reaccionar. Pero yo me pregunto, ahora, que pasaron dos años y que tienen los informes forenses que dicen que no pasó nada, por qué siguen adelante con esto”.

El docente terminó detenido y acusado sin que existiera ni una prueba de abuso y ni una Cámara Gesell.

“Me llevaron de una comisaría a otra, supuestamente para resguardarme. Pero la Policía me golpeó mucho”, dijo el profesor a la que vez que su esposa agregó: “pasa que en el grupo del jardín había algunos papás policías”.

Luego lo trasladaron a la cárcel federal de Senillosa donde cumplen condena agresores sexuales. “Esta fue otra de las tantas irregularidades que tuvimos que soportar en un proceso donde me habían condenada sin que exista una sola prueba”, dejó en claro el docente.

El abogado defensor Gustavo Palmieri afirmó que "lo que ocurrió responde más a la histeria colectiva que a las pruebas objetivas".

Juicio justo

El profesor aguarda que llegue la hora de su juicio y junto a su esposa repiten en varias oportunidades: “queremos un juicio, pero que sea justo”.

Después deja en claro que lo preocupante es la visión de túnel de la fiscalía que se encegueció con él. “Si en verdad existe algún tipo de indicador de abuso de los chicos, ellos solo se centraron en mí y nunca indagaron en el ámbito intrafamiliar de esos niños”.

Un dato que es necesario conocer es que más del 90 por ciento de los abusos a menores se produce en el ámbito familiar y la gran mayoría son develado por los niños a los docentes.

Otro dato interesante es que muchas veces hay un traslado del abuso intrafamiliar a otros espacios como la escuela, deporte o la iglesia. Además, hay casos donde las mamás han sido abusadas de chicas y trasladan a sus hijos esas situaciones.

Nada de esto es nuevo, los especialistas y los funcionarios judiciales conocen esta información.

Respecto del resultado del juicio “solo espero que Dios siga estando a mi lado como lo ha hecho a lo largo de todo este proceso”, dijo el profesor que manifestó que hubiese preferido tener un juez técnico, pero confía en la buena fe de un jurado popular.

En caso de ser sobreseído, el maestro afirmó: “yo no volvería a dar clases. Hay un sesgo hacía el hombre en la docencia y mucha maldad”, concluyó el docente que permanece en domiciliaria.