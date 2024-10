Se cansaron de un violento delincuente y volvió al calabozo de una comisaría

La asistente letrada explicó que el viernes 11 de octubre, a pesar de tener una custodia policial en la puerta del domicilio, Chirino escapó por un patio trasero. La situación fue alertada por un vecino, ya que el acusado no tenía colocada una tobillera electrónica debido a que la vivienda no cuenta con electricidad de manera permanente y ese dispositivo no se puede utilizar pero, además, el sector por el que escapó no es visible desde el frente del domicilio, donde estaba la custodia.

La defensa insistió en pedir la prisión domiciliaria

Durante una audiencia realizada este miércoles, la defensa del acusado intentó que volviera a una detención domiciliaria, y argumentó que los incumplimientos tienen que ver con una adicción. También sostuvo que la situación de emergencia carcelaria no permite condiciones dignas de detención.

“El 27 de septiembre dijimos que el domicilio no era apto para una detención domiciliaria y lo repetimos ahora. Y por otra parte, no tiene la voluntad de cumplimiento”, apuntó Juárez, quien planteó la oposición de la fiscalía y pidió sostener la prisión preventiva. Explicó que durante el escape por el patio trasero de la casa “amenazó con un arma de fuego a tres niños” y que el 14 de octubre, cuando fue capturado por la Policía, volvió a ejercer resistencia y a agredir a los efectivos.

ON - Comisaria 52 Centenario (5).jpg Personal de la Comisaría 52 de Centenario se encontraba trabajando en el procedimiento. Omar Novoa

En esa línea, el fiscal jefe aclaró que “más allá del esfuerzo institucional que se ha realizado, incluso con la posibilidad de una prisión domiciliaria con custodia, no se logró el fin de que el señor permaneciera en el domicilio”. “Es una persona que es agresiva respecto de la autoridad y de sus propios vecinos”, agregó Zabala, y al igual que Juárez, pidió al magistrado a cargo de la audiencia que se mantenga la prisión preventiva que estaba vigente, hasta el 30 de octubre.

Preventiva en una comisaría

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Guaita hizo lugar a los argumentos de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva. Al mismo tiempo, delegó en la división de Detenidos Procesados de la Policía que, de acuerdo con un informe en el que se da cuenta de las opciones para ubicarlo, se cumpla la prisión preventiva en un pabellón de la Comisaría 44, cuando esté disponible, en una plaza posible en la Comisaría 46.