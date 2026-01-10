Un condenado de Zapala fue recapturado tras pasar casi dos meses prófugo

El delincuente condenado volverá en las próximas horas a cumplir su pena a la U32, donde permanecía alojado hasta noviembre pasado.

Un condenado que cumplía una pena de prisión efectiva en la U32 de Zapala fue recapturado en Neuquén capital tras una intensa búsqueda de casi dos meses. El delincuente había sido beneficiado con una salida excepcional en noviembre, que usó para profugarse.

Según informó la Policía, la búsqueda del evadido se originó el 22 de noviembre de 2025, cuando el hombre no regresó luego de una salida transitoria. Es que, para ese entonces, se encontraba alojado en la Unidad de Detención 32 (U32) de Zapala, donde cumplía una condena, y en el marco de lo establecido por la Ley de Ejecución 24.660, la Justicia lo autorizó a realizar ese día una salida excepcional al domicilio de su esposa , en el sector oeste de la ciudad de Neuquén.

Sin embargo, esta salida debía ser de un par de horas y su regreso a la unidad estaba pautado. Al no regresar en el plazo establecido, se informó a la fiscalía interviniente, se lo declaró rebelde y se activaron de inmediato las tareas de localización, que terminaron extendiéndose más de lo esperado.

El pasar de los días sin noticias del prófugo dejaron en evidencia que se trataba de una fuga planificada y así, los efectivos de la División Recaptura pusieron manos a la obra para ubicar al condenado evadido.

Unidad-de-detención-32-zapala-página-14.jpg

La captura

"El evadido posee un amplio prontuario judicial y policial, lo que exigió un trabajo minucioso de seguimiento, análisis de información y verificación de datos. Como resultado de esas tareas, los investigadores lograron establecer un domicilio donde el hombre podría encontrarse oculto", detallaron desde la Policía.

Con esa información, se solicitó una orden de allanamiento al magistrado interviniente, la cual fue otorgada y diligenciada a primera hora de este sábado.

El allanamiento fue positivo: se lo ubicó donde se había registrado su presencia en los días previos y se lo detuvo en el acto sin que ofreciera resistencia. Posteriormente, fue trasladado a dependencias del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales para las actuaciones correspondientes.

Finalmente, desde la Oficina de Ejecución Penal de Zapala se dispuso la detención del recapturado y el traslado inmediato a la Unidad de Detención 32, donde permanecerá alojado hasta cumplir la totalidad de su condena.

Un sicario se cortó la tobillera, violó la prisión domiciliaria y está prófugo

El acusado de balear a un grupo de personas meses atrás en el barrio Gran Neuquén Sur no es un pistolero más y revela en cada acción sus escasas intenciones de someterse a la ley. El incidente que protagonizó esta semana, cortándose la tobillera electrónica y huyendo de su domicilio, se suma a su conducta desafiante luego del ataque a tiros que dejó a tres heridos en los primeros días de junio del año pasado.

La Policía provincial no tardó en identificarlo pero tuvo que hacer un enorme trabajo para atraparlo y permitir que el Ministerio Público Fiscal (MPF) le formule cargos recién en octubre de 2025, a más de cuatro meses de la balacera.

A pesar de estos antecedentes, el sicario logró acceder a la prisión domiciliaria y esa condición se transformó en la oportunidad ideal para volver a alejarse de las garras de la ley.

pistolero buscado Gentileza Policía del Neuquén

El prófugo, identificado como Cristián Agustín Martínez, de 18 años, no pasa desapercibido porque mide 1,90 metros y tiene una contextura física robusta. En cuanto al color de ojos, son oscuros y los cabellos, también son del mismo color. Su búsqueda fue lanzada por la Comisaría 12 debido a que debía permanecer en un domicilio de esa jurisdicción aunque en este momento el alerta se ha extendido al conjunto de las unidades de la provincia.

Mientras las fuerzas de seguridad desarrollan su trabajo en procura de detenerlo, la inventiva neuquina en las redes sociales no para y de manera jocosa, ya le pusieron apodo a Martínez por su parecido a un conocido deportista: “el hijo de Gary Medel” (refiriéndose al jugador chileno que pasó por el club argentino Boca Juniors).