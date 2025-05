Vuelco en la rotonda de Ruta 7: manejaba a gran velocidad y su auto quedó destruido

El auto gravemente dañado tuvo que ser trasladado por Bomberos Voluntarios de Centenario. Media hora después se registró otro vuelco en la rotonda del ex peaje.

Su auto Ford Fiesta color Azul brillante quedó totalmente dañado sobre la rotonda, por lo cual no fue necesario realizar un corte preventivo de tránsito, aunque incluso a esa hora no se registraba gran tráfico.

Cómo fue el impactante choque

La División de Tránsito de Villa Obrera acudió al llamado de vecinos que ante el accidente de tránsito acudió a socorrer al hombre. Afortunadamente, no presentaba lesiones más que el susto y los testigos presenciales refirieron que manejaba a gran velocidad.

De acuerdo a la información de tránsito, por motivos que se desconocen y se tratan de establecer, al llegar a la rotonda del Monumento a los Pioneros perdió el control del rodado, terminando en la posición final sobre el interior del círculo. Con las pericias pudieron determinar que había impactado contra la base de cemento de una luminaria.

El hombre no requirió asistencia médica y no se realizó prueba de alcoholemia por falta de etilómetro, el aparato que mide la presencia de alcohol en sangre. Debido al grave daño en la rotonda, un grupo de Bomberos Voluntarios de Centenarios tuvieron que retirar el coche que quedó a la espera de la grúa particular.

Vuelco en Ruta 7 a la altura del ex peaje

En tanto, minutos después, a la 1:20 de la madrugada se registró otro accidente de tránsito en Ruta 7 que tuvo como víctima a una persona lesionada. Se trata del protagonista de 20 años, quien conducía un Volkswagen Bora negro sin acompañante en sentido a Centenario.

El siniestro se produjo cuando manejaba en sentido sur norte y al llegar a la altura del ex peaje perdió el control del rodado, provocando un vuelco. El auto quedó finalmente sobre sus cuatro ruedas en la banquina del margen este.

Al arribar el personal de tránsito de Villa Obrera encontraron al conductor atrapado, pero consciente, por lo que trabajó personal de Bomberos Voluntarios para rescatarlo. Posteriormente, fue asistido por la ambulancia del SIEN y fue trasladado al Hospital Castro Rendón. Luego, el padre del joven accidentado informó a los efectivos que se encontraba en observaciones en Shock Room sin presentar ningún tipo de lesión de gravedad.

En cuanto al auto, una grúa policial lo trasladó al predio de la División de tránsito, donde le realizaron las pericias pertinentes y se informó al personal policial. Cabe destacar que el sector de rotonda del ex peaje, así como la primera, registraron reiterados choques en el último tiempo, como el caso del joven de 25 años que sobrevivió de milagro.