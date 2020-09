Polino habló sobre la maternidad de Luciana Salazar y estalló la bomba

El chimentero y la modelo son íntimos amigos, al punto de que el periodista es el padrino de Matilda, hija de blonda, nacida por vientre subrogado. Dada esta relación, el conductor vivió diferentes momento con la mediática y recordó cómo fue que se enteró que ella se convertiría en mamá. "Cuando Luciana Salazar empezó a averiguar y a hacer todos los trámites para ver cómo se realizaba, me dijo: 'Vamos a comer juntos, Poli, pero a solas'. Entonces fuimos a cenar los dos y me dice: 'Mirá, tengo que contarte algo que sabe nada más que mi mamá: 'Voy a tener una hija, voy a tener un bebé', me dijo, y yo me quedé helado, porque no entendía bien lo que me estaba diciendo. Me cayó como una ficha de golpe. Y ahí me contó que había viajado a Estados Unidos y que habían subrogado un vientre".