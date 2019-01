“Me gustaría que vuelva Nacha. Si no es en el jurado, la pondría de presidenta del VAR”, aseguró Polino. Tras esas declaraciones la mujer de Chato Prada estalló y respondió tajante: “Sigo siendo la presidenta, me parece bajísimo lo que estás haciendo”. “Vos sos generosa. ¿No le darías el lugar a Nacha?”, le preguntó Polino. “Si viene el VAR, yo solita le dejo mi lugar de presidenta. Me ubico en la palmera”, adelantó la panelista.