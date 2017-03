Por culpa de Felipe

Roberto Pettinato disparó contra todos. Se burló de Martín Álvarez, cronista de Infama, que lo esperó afuera del canal para preguntarle por la salud de su hijo Felipe, por lo que Denise Dumas, la conductora del programa, no dudó en defender a su colega. Como acostumbra el ex saxofonista de Sumo, abrió La hormiga imperial con un humor ácido y le contestó a la mujer de Campi: “Cuando tenga un problema un hijo tuyo, adiviná quién te va ir a hacer la nota”.

La salud del hijo de Petti está en boca de todos. En una entrevista de la revista Paparazzi, el conductor reveló que Felipe había sido internado por problemas alimenticios, ante los rumores de que habría sido por drogas.

“Esa información es vieja. Lo internamos a fines de noviembre. Y no fue por drogas. Felipe no consume ningún tipo de drogas, lo que no consume es comida. Es un drama que no te come”, explicó. Tras la revelación, Álvarez fue a buscarlo y Pettinato se enfureció. “Flaco, dejame en paz o se arma. Basta, no me rompas las pelotas. No estás con una actriz, estás con Pettinato. Eso es un siervito... vaya, vaya a comer”, se burló y amenazó al movilero.

Dumas no dejó pasar el desacierto del conductor: “Me parece despiadado decirle a un tipo que está laburando porque tiene que ganarse el pan ‘siervo, tenés hambre’. Me parece que habla de calidad humana”.

No lo defendió Felipe, imitador de Michael Jackson, explicó cómo repercutieron los dichos de su padre: “No nos conocemos demasiado con papá”. Por otro lado, agregó que el conductor lo quiso desvincular de las drogas y se le fue la mano. “No soy anoréxico, ni bulímico, por suerte”, manifestó y agregó que sólo se internó cinco días en la clínica de Cormillot para engordar dos kilos. Felipe calmó las aguas y aseguró que siempre estuvo bien.