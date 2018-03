Por Darthés, Simona está en llamas

Sobre la reunión entre Darthés y Gaetani, en el ciclo chimentero aseguraron que existieron muchos gritos y que la actriz le pasó una vieja factura de cuando ambos trabajaron en Soy gitano (2003).

En tanto, la cumbre con la ex Betty la fea tampoco terminó bien. Según explicaron los periodistas, los actores tuvieron una fuerte pelea e incluso Orozco le pidió a Darthés que renuncie a la ficción.

A esto se le suma que el ex cantante de Márama, Agustín Casanova, declaró desde Uruguay que no estaría de acuerdo con que el actor continúe en la tira porque todo lo que pasa no favorece a su imagen ni a la de la novela. Ángela Torres, protagonista de la ficción de Pol-ka, desmintió haber pedido no grabar escenas con Juan Darthés y agregó que no se siente cómoda hablando del tema. “Nosotros nos llevamos bárbaro, estamos muy contentos con todo lo que está pasando con el programa, eso es lo importante”, contó.

A ella se sumó Gastón Soffritti, quien aseguró que nota muy triste a su compañero. “Lógicamente, él está bajoneado. Creo que a nadie le gustaría estar en una situación de este estilo”, señaló.

Afuera: Ángela Torres mantiene su postura de no exteriorizar su opinión respecto del tema.