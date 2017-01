Por deudas con los planteles, por ahora el fútbol no arranca

Buenos Aires

El caos en la AFA no se toma vacaciones de verano. A pocos días de que la mayoría de los clubes inicien sus trabajos de pretemporada, Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), en voz de su representante Sergio Marchi, aseguró que el torneo no podrá arrancar si los clubes no saldan las deudas que mantienen con sus planteles. Equipos como Sarmiento, Olimpo, Newell’s o Banfield son los más comprometidos en este sentido.

“Es inviable seguir adelante porque hay clubes que tienen deudas muy abultadas. Trajimos la documentación y expusimos la deuda salarial en cada categoría”, aseguró Marchi tras la reunión. “Si no hay acuerdo, la actividad sería totalmente inviable. Hay un expediente abierto y un pedido de audiencia convocado nuevamente para la semana que viene”, dijo Marchi ayer a la salida de una reunión con representantes del Ministerio de Trabajo.

Al mismo tiempo, de forma paralela, los clubes del ascenso apoyados por otros de Primera convocaron a una Asamblea Extraordinaria para mañana con el objetivo de llamar cuanto antes a elecciones presidenciales en AFA.

Con la internación de Armando Pérez por problemas de salud, la Comisión Normalizadora se vio más debilitada que nunca, por lo que la asamblea del ascenso parece tener un rol clave.

El vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, uno de los hombres fuertes del ascenso, argumentó su postura al detallar que el titular del Comité de Regularización está en condición de acefalía, ya que Pérez “está enfermo”, la secretaria Carolina Cristinziano “vive en Paraguay y no viene a trabajar” y el tesorero Pablo Toviggino “denunció penalmente a los otros tres miembros del organismo”.

“Hoy en día el único que está en funciones es el vicepresidente Javier Medín, quien consideramos que defiende los intereses del gobierno nacional en la negociación de rescisión del contrato de Fútbol para Todos, y eso es una barbaridad, porque no se puede ser juez y parte”, cuestionó.

Cuota adeudada

Medín lleva adelante las gestiones ante el gobierno nacional para que les pague a los clubes los $350 millones de la cuota pendiente de diciembre del contrato de FpT. La pretensión de los clubes es que la Justicia dictamine un llamado a Asamblea General Extraordinaria para luego convocar a elecciones en la AFA.