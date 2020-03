Por el aislamiento, cerró un comedor y cinco abuelos se quedaron sin comida

Explicó que ella trabaja con el área de Adultos Mayores de Acción Social de la Provincia y que, pese a las reiteradas veces que se contactó para plantear la situación, no le dan una respuesta. "Cuando llamé para avisar lo que pasaba con el comedor, me dijeron que me iban a traer unas viandas. Sin embargo, no apareció nadie y hoy tampoco", señaló.

Agregó que, tal como sucede los fines de semana y los feriados - días en que no funciona el comedor- improvisó un plato de comida para los hombres que hospeda en su casa. "Yo le doy de mi casa porque no puedo sentarme a la mesa de mi casa sabiendo que en la habitación hay abuelos que no tienen nada para comer, entonces yo comparto. A mi no me ayudan en esa parte. Esto no es como en otras partes donde Acción Social colabora con bolsas de verdura", advirtió.

"Espero que en estos días en los que el comedor no va a funcionar, aunque sea me traigan algo para cocinar para que coman porque no tienen nada de nada, ni papel higiénico, nada de nada", recalcó.

En cuanto a las medidas de higiene para evitar contagios por covid-19, Zúñiga expresó: "Siempre tenemos que estar pendientes del tema de aseo y la limpieza. Yo me ocupo de esa parte, pero no puedo tener todo: lavandina, (alcohol en) gel... Lo poquito y nada que tenemos lo compartimos y ahí andamos".

"Si alguien nos puede colaborar por estos días para que ellos tengan la comida y jabón para la parte de aseo, que no tienen nada ellos", insistió y pidió que quienes puedan darle una mano se comuniquen a los siguientes teléfonos: (299)4433408 y (299)4422369.

