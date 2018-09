Por la fiebre, Urcera se quedó sin el callejero nocturno en Santa Fe

El callejero de Santa Fe es uno de los circuitos más esperados del calendario, por diversos motivos. Para los pilotos, porque representa un desafío extra a todos los autódromos y porque hay dos oportunidades de sumar puntos para el campeonato; y para la gente porque los autos pasan mucho más cerca que en cualquier otro escenario.

Urcera no pudo participar de la prueba por prescripción médica. El cipoleño llegó a Santa Fe con gripe, pero igual participó de la clasificación (fue 14º). Sin embargo, le subió fiebre y los médicos de la categoría le recomendaron no correr. “Se podía desvanecer en el auto, así que decidimos no arriesgar”, expresaron desde el equipo Citroën.

Quizás mañana sea el tiempo de revancha para el cipoleño -dependiendo de su evolución- en el callejeron del Súper TC 2000 en Santa Fe. Habrá clasificación, desde las 10, y a las 11.55 largará la segunda final.