Por las condiciones climáticas, el tránsito se debió cortar en las rutas nacionales 22 y 237

Esto afecta la circulación entre Neuquén y Zapala por ruta nacional 22; y Neuquén y Piedra del Aguila por ruta nacional 237. Por la ruta 237 desde Piedra del Aguila hasta Collon Cura, el tránsito permanecerá interrumpido.

Embed Sigue cortado Arroyito. Solo dejan pasar a quienes viven en Chocón y/o Picún Leufú. Hay gente que dice que si o si debe volver a Plaza Huincul por cuestiones de salud. Se analiza cada caso pic.twitter.com/N4VRF8rOcs — Nico Tamborindegui (@tambonic) 10 de junio de 2018

Algunos automovilistas indicaban que el tramo entre Arroyito y Cutral Co no tenía inconvenientes. No obstante allí se producían los cortes.

Están transitables con precaución las rutas desde Chos Malal hacia el resto de las localidades del norte.

En tanto, por Ruta Nacional 40 desde Zapala hacia Aluminé y Villa Pehuenia el tránsito se encuentra cerrado, con la única excepción de camiones de servicio.

Por otra parte, entre Junín y San Martín de los Andes el tránsito se encuentra habilitado con portación obligatoria de cadenas.

La ruta 40 desde San Martín de los Andes hasta Pichi Traful se encuentra habilitada con uso obligatorio de cadenas. Y está habilitado con precaución desde la ruta nacional 231 hasta el límite con Chile.

El tramo de la ruta desde Villa La Angostura hasta el empalme con la ruta nacional 237 y límite con Río Negro se encuentra transitable con extrema precaución y portación obligatoria de cadenas.

Embed Ante la intransitabilidad de las rutas de la region rogamos consultar el estado de su viaje en boleterias #Neuquen #ViajeSeguro #EstadoDeRutasNqn pic.twitter.com/CJrbfaiic6 — Terminal de Neuquén (@EtonNqn) 10 de junio de 2018

