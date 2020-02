Mientras que desde el Gobierno Provincial aseguran que son sólo cinco establecimientos de la provincia que no están en condiciones de empezar las clases el próximo lunes, el relevamiento realizado por LMN indica que son al menos 20 los que decidieron no comenzar, entre escuelas primarias, secundarias y jardines, mientras que otros lo evaluarán durante el fin de semana.

El Instituto de Formación Docente N° 6 (primario y terciario), ubicado sobre la calle Amancay del barrio Santa Genoveva, es una de las escuelas, cuyas autoridades definieron este jueves no iniciar las clases porque no cuentan con un guardia de seguridad. El lunes, a primera hora de la mañana, la comunidad educativa realizará una acción para visibilizar la problemática en reclamo de seguridad. En el edificio del nivel medio, donde se ingresa por calle Illia, no registran este problema.

La Escuela N° 223 de Valentina Sur no empezará las clases al menos hasta el miércoles de la semana próxima ya que todavía hay personal realizando obras. "Se están cambiando puertas que eran muy viejas, se está pintando la galería, la cocina, se está cambiando el artefacto de la cocina", detalló el director del establecimiento, Diego Villaman, en comunicación con LMN.

"Las obras todavía no se terminaron y no hay ninguna comunicación oficial de cuándo terminarán. En principio hasta el miércoles no empiezan las clases", señaló. En este establecimiento, que tiene una matrícula de 430 estudiantes, desde hace años reclaman la creación de un Salón de Usos Múltiples (SUM).

aten-reunion.jpg ATEN Capital se reunión con autoridades del CPE por las problemáticas en las escuelas de Parque Industrial.

En el caso de las Escuelas N° 154 y N° 175 de Parque Industrial tampoco podrán iniciar el ciclo lectivo. "La 175 está con una obra de ampliación que estaba pensada en etapas que no está terminada, por lo que el planteo de las trabajadoras es que se pueda empezar cuando esté terminado al menos el espacio de la Dirección”, aseguró Ariel Pino, secretario general de ATEN Capital, a LM Neuquén. El Gobierno provincial reconoció que allí las actividades no empezarán al menos en los próximos diez días. En el caso de la 154, Pino explicó que tampoco estarán en condiciones de empezar “porque se están haciendo algunos trabajos pendientes del año pasado”.

Luego de la caída de la aplanadora y el camión regador sobre una de las paredes laterales del CPEM N° 46, ocurrido a fines de octubre de 2019, aseguran que allí tampoco están dadas las condiciones para el inicio con normalidad el próximo 2 de marzo. “El plantel docente señala que estos días, al lado se sigue con esa construcción (de la cancha de fútbol) y no sólo que no es seguro, sino que los ruidos y el polvo es permanente”, informó el gremialista. Según confirmó el Gobierno, allí no iniciarán las clases.

Respecto a la Escuela 312, Pino aseguró que “tampoco estaría en condiciones de empezar porque están haciendo obras de acceso para chicos con discapacidad” y en el Jardín N° 42, ubicado al lado, “se estaba realizando una ampliación, por lo que hay materiales de construcción en los patios”.

MAQUINA VUELCO CPEM 46c.jpg Maria Isabel Sanchez

Este viernes por la mañana, docentes y directivos de la Escuela N° 190 se reunieron y también decidieron suspender el inicio de clases. Entre otras cosas, plantearon que solo cuentan con dos auxiliares de servicio por cada turno, lo que pone en riesgo que se garantice la higiene y el refrigerio.

ESCUELA 190

La Escuela N° 180 le planteó el jueves un "ultimátum" al Director del Distrito I, ya que faltan elementos de mobiliario. Así lo denunció Angélica Lagunas, consejera escolar, quien el miércoles participó de la reunión con las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE).

“Estamos a horas del comienzo del ciclo lectivo y no han garantizado ni el mobiliario solicitado. Ayer a la mañana habían traído 10 mesas y 20 sillas, pero siguen faltando escritorios y armarios”, aseguró Lagunas a LMN.

escuela 180 La consejera escolar Angélica Lagunas participó de la reunión de la Escuela 180 con autoridades del CPE.

La docente también aseguró que la Escuela N° 103 también estaba “en veremos” ya que encontraron un murciélago muerto y se están llevando adelante obras de pintura. Además, aseguró que el Jardín N° 36 de Gran Neuquén no iniciará las clases porque tienen el gas cortado.

-> También hay problemas fuera de la Capital

Pero los inconvenientes en las escuelas no solo están presentes en la capital neuquina. En Plottier, no están en condiciones de empezar la Escuela N° 106 –que sufrió un incendio el pasado 19 de febrero- y la N° 367 del barrio El Porvenir, una escuela nueva cuya obra todavía no fue finalizada. Lagunas, además, indicó que la Escuela N° 351 tampoco iniciará las clases. "El gobierno había prometido el playón, lo arreglaron con parches y se volvió a romper, así que los padres decidieron no iniciar el ciclo lectivo hasta tanto no garanticen el espacio del playón", explicó.

Embed

Por su parte, en Centenario no iniciarán las clases en la Escuela N° 13 (se cayeron paneles), N° 282 (problemas de infraestructura), N° 360, el Instituto de Formación Docente N° 9 (está en obras) y el Jardín N° 59 (no tiene agua), según confirmó Emiliano Garay, secretario general de la seccional de ATEN Centenario.

La Escuela albergue N° 271 de Octavio Pico tampoco empezará el ciclo lectivo por falta de mantenimiento.

Por su parte, desde el gobierno Provincial aseguran que son solo cinco los establecimientos de la provincia que no están en condiciones de empezar las clases el próximo lunes. La ministra de Educación, Cristina Storioni, reconoció que el 2 de marzo no iniciarán el CPEM N° 46, la Escuela N° 367, N° 175, N° 106, y el CPEM N° 16 de Picún Leufú, cuyo edificio no está habilitado por el incendio ocurrido el pasado 13 de febrero, pero el estudiantado será distribuido en otros lugares de la ciudad.

Embed

LEÉ MÁS

ATEN no cierra la oferta y peligra el inicio de clases

Guagliardo: "De la paritaria depende el inicio de clases"