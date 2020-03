Por problemas edilicios, suspenden clases en la escuela 295

Embed

“Pero tenemos problemas edilicios cuyos reclamos datan de al menos dos o tres años de los que todavía no tenemos respuesta. Son los patios externos, está fisurado, todo roto y nunca lo vinieron a reparar”, señaló el vicedirector de la institución.

Señaló que cuentan con un patio que, si bien corresponde al barrio cuentan con autorización para utilizarlo, destinan para realizar actividades tales como educación física. “Es un lugar abierto, no está cerrado, y se corre el riesgo de que se vaya una pelota a la calle o bien algún alumno sufra algún daño y la responsabilidad será nuestra”, agregó.

Escuela 295 Sebastián Fariña Petersen

“Los padres, al igual que nosotros, no quieren perder un día de clases, pero este reclamo no es de ahora y no hay respuesta ni de Infraestructura escolar, del Consejo Provincial de Educación (CPE) ni del Gobierno. Sacan fotos y no hay soluciones”, aseguró el directivo.

Comentó que han tenido casos de alumnos con raspaduras y golpes en la cabeza tras jugar en los patios en malas condiciones.

La escuela cuenta con una matrícula de 426 alumnos, está junto al CPEM 40 y Jardín 32 de Gran Neuquén Sur, hacia el oeste de la ciudad.

