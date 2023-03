Por qué el Mono Burgos se peleó y no le habla más al Cholo Simeone

La relación entre el Mono Burgos y el Cholo Simeone era más una hermandad que una amistad. Es que compartieron mucho en la Selección Argentina y también en el Atlético de Madrid. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ellos se han distanciado. Ahora, el ex arquero habló sobre cómo se llevan ellos hoy.

Es que en ese momento eligió como ayudante de campo al Mono Burgos , y fue él quien lo acompañó en los años de mayor éxito. Sin embargo, en su afán por perseguir su sueño de ser entrenador, el ex arquero decidió dejar el ala del Cholo para tratar de volar en soledad.

Las cosas no le han ido bien, ya que dirigió Newells y no dejó un buen recuerdo en los hinchas de la Lepra y lo mismo pasó en el Aris Salónica de Grecia. Pese a ello, no se rinde e insiste en sus ganas de coronarse como entrenador.

Mono Burgos-Cholo Simeone.jpg

El hecho de haber dejado el Atlético de Madrid, luego de varios años, produjo que su relación con el Cholo sea mucho más distantes. Es por eso que habló y contó cómo es la relación que ellos mantienen hoy en día.

“Somos amigos, no nos hace falta hablar si eres amigo de verdad. Son más de 20 años de amistad, incluyendo esos ocho años en la Selección argentina, cuatro de jugador y 10 de entrenador. Yo hago un gesto con el ojo y ya sabe lo que estoy diciendo. A mí me gusta estar en los malos momentos”, mencionó sobre su percepción de la amistad y cómo la lleva a cabo con Simeone.

Mono Burgos-Cholo Simeone-amigos.avif

Además, le consultaron sobre si le gustaría enfrentar a su amigo como entrenador, a lo que respondió con sinceridad: “Obvio, yo disfruto más ganándole a los amigos, es más lindo. Te gusta cada vez más la rivalidad con el amigo. Cuando salí del Aris, llegaba Almeyda al AEK de Atenas, habíamos ganado juntos muchas cosas en River, y queremos volver a enfrentarnos”.

De esta manera, el Mono Burgos aclaró cómo es su relación con el Cholo Simeone más allá de la distancia que se generó entre ellos luego de que él decidiera dejar de ser su ayudante de campo.