La increíble estrategia que tiene el Mono Burgos para formar sus equipos

El gran ayudante del Cholo Simeone durante sus mejores años en el Atlético de Madrid, el Mono Burgos se animó a desafiarse a si mismo e internar hacer su carrera como entrenador. Con la misma pasión que el Cholo por el trabajo, el ex arquero le suma a su método de dirección una estrategia que podría considerarse particular, ya que está basada en la astrología.

"Busco los signos y ver si se conectan como está escrito. Me di cuenta de algo a través de los años y las relaciones... Pensá en tus cinco personas más cercanas y vas a ver que se repiten los signos. Me gusta analizar cómo se interrelacionan los jugadores. Yo siempre tengo relación con Aries, Piscis y Tauro. El Cholo (Diego Simeone) es de Tauro. Es con ellos con los que tengo mayor amistad", contó el Mono Burgos sorprendiendo a todos.

Mono Burgos Astrología 2.jpg

Finalmente, el ex ayudante del Cholo Simeone comparó su manera de entrenar con la de Menotti, y como este también pensaba de la misma manera. “Para crear un equipo Menotti decía que son pequeñas sociedades de 2, 3 o 4 jugadores y a veces uno en solitario. Tenés a los alegres, los tímidos, los que solamente piensan en ganar, otros con miedo hasta que enfrentan el peligro... Nosotros perfilamos a la persona para saber lo que te puede dar y me agarro del signo para saber los equilibrios emocionales del equipo, porque tampoco tengo otra cosa de dónde agarrarme", cerró el ex entrenador de Newell’s.