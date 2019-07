En este sentido, Reiss explicó que el gran beneficio de las nuevas tecnologías se puede ver en la calidad de la imagen y que, pese a eso, Los Simpsons se siguen dibujando a mano en Corea del Sur.

El guionista también se metió en la polémica de cómo Apu Nahasapeemapetilon, uno de los personajes más significativos de la ficción, fue eliminado de la misma tras una polémica racial. “Nos da pena abandonar un personaje tan querido, pero los tiempos cambian, y quizás a Apu se le acabó el tiempo”, señaló. El productor comentó además que siempre se trabajó el personaje de Apu con mucha “profundidad y dignidad como otro estereotipo más”.

Bajo esa misma línea, Reiss se refirió a la eliminación de capítulo en el que aparece Michael Jackson, a raíz del documental Leaving Neverland, en el que dos hombres detallaban cómo Michael había abusado de ellos cuando eran niños. “Ver su lado oscuro nos volvió reticentes a celebrar su legado en nuestra serie”, confió el hombre y aseguró que no hubo ninguna influencia externa para llevar adelante esa decisión. “Disney no tiene efecto alguno. No interfiere, como jamás hizo Fox”.