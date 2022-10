Por qué Fabián Vena y Paula Morales quisieron tener su historia de amor en secreto

Pocas parejas en el mundo del espectáculo se muestran tan enamoradas como la que formaron Fabián Vena y Paula Morales . Los actores están juntos desde hace casi 8 años, tiempo en el que formaron una bella familia ensamblada. Sin embargo, el inicio no fue tan de color de rosas.

“Empezamos a grabar juntos a finales de 2013 y era mi compañero de trabajo”, contó Paula una vez en PH, luego agregó: “Nos habíamos visto dos veces antes. Fabián decía que yo era muy antipática, pero no es mi estilo. Y algo pasó la segunda vez que nos vimos. Fue dándose todo de a poco. Nunca me hubiera imaginado que íbamos a terminar juntos”.

“Me acuerdo que nos encontramos en una reunión y no había ninguna cara amiga. Entonces me acerqué a Paula y le dije: ‘Hola, te acordás de mí’. Y ella me contestó: ‘Hola, cómo estás’. Pero muy mala onda”, se explicó Vena.