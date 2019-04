¿Por qué hay jóvenes que sufren con la calvicie?

Mitos: el pelo no se cae por haberse rapado, por el mal uso del champú, por la caspa, por la gorra...

Según González Marlia, este tipo de calvicie tan frecuente tiene un patrón característico que la define y la diferencia de todas las otras alopecias, y es el hecho de que solo afecta la parte superior de la cabeza, respetando las zonas laterales y posteriores.

¿Por qué no se cae ese pelo también? “Porque las raíces de estos cabellos, a las que llamamos folículos, están preparadas genéticamente para no responder a la acción de la hormona masculina que es en realidad la que lo hace caer. De ahí que cuando hacemos un microtrasplante capilar, tomemos cabellos con su correspondiente raíz genéticamente preparada para no caer y las trasplantemos a las zonas despobladas de la cabeza, porque no se trata de la zona sino del código genético de esa raíz”, afirma el experto.

Entre los mitos que rodean a la calvicie en personas jóvenes hay muchos que refieren a las causas.

“Los más escuchados son ‘el pelo se me cayó después de raparme’, ‘crecerá más fuerte si lo rasuro’, ‘el pelo se cae porque uso champúes indebidos, porque tengo caspa o seborrea o porque uso gorra o casco’”, cuenta el doctor González Marlia. Y agrega: “Sin embargo, el mito más repetido por pacientes y que se repite desde hace 20 años, es el que dice que el cabello se cae por falta de irrigación. Esto es incorrecto. El cuero cabelludo es una de las zonas más irrigadas del cuerpo”.

El estrés puede ser una de las causas

“La caída de cabello de causa genética en hombres es la más frecuente, pero no es la única”, comenta la doctora Mariana Dommarco, especialista en dermatología de los Centros de Diagnóstico DiM. Y agrega: “Por este motivo siempre pedimos un análisis de sangre en la primera consulta. esto se hace para descartar causas de caída de cabello endócrinas provenientes de la glándula tiroides o anemia. otras causas surgen del interrogatorio, por ejemplo, el estrés físico que produce una intervención quirúrgica o una enfermedad sistémica