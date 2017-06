Por TV, Fede Bal blanqueó una infidelidad a Laurita

El hijo de Carmen Barbieri reconoció que el tema de la infidelidad "lo trato de mantener en privado. Me duele hablarlo todavía. Ese verano solo ella y yo sabíamos lo que nos pasaba. No decíamos de novios porque no estábamos de novios. Empezamos a salir."

Yo me enamoré de Laura mucho cuando bailaba con ella. Llegaba a mi casa con olor a ella en las manos y me pregunté qué me pasaba por qué me pasaba eso. Tuve que hacer mucho para estar con ella. Laura desconfiaba y tal vez hacía bien, qué sé yo

El actor habló de la ruptura y reconoció: "Me da pena. Me hago cargo y no justifico mi error. Los principios pueden ser difíciles en algunas parejas, pero yo no fui sincero. El error es que atenté contra la confianza. Espero tener tiempo para mostrarle a Laura que me equivoqué. Me dijo que no se puede construir nada con la duda. Y llegué un punto que no tuve otra opción que reconocerle que le había mentido y, aunque le había dicho que no había nada, que algo pasó."

Embed “Ojalá te enamores” te suelen decir en forma de deseo. Pero ojo, no es para cualquiera. No tienen idea lo que te están deseando. — Federico Bal (@balfederico) 24 de junio de 2017

Bal no descarta recuperar a Laurita aunque, dijo, "no sé si vamos a volver, el tiempo lo va a decir. Fue mi novia dos meses y pasé cosas que no me pasaron con otra persona. Hoy la veo y me hace bien cuando bailamos, quiero mostrarle que tenemos algo por lo que luchar."

