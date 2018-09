Durante la mañana las clases del secundario, que funciona en el mismo edificio, transcurrieron con normalidad. Pero al mediodía, cuando los chicos de primaria ya habían ingresado, el cuerpo docente comenzó a sentir un fuerte olor a gas.

Fue por eso que, tras una reunión entre ellos, los directivos decidieron evacuar el establecimiento por prevención a pesar de que no pudieron corroborar la pérdida con un matriculado.

El edificio había sido evacuado el pasado 10 de septiembre y un gasista matriculado (enviado por el Consejo Provincial de Educación) que viajó desde la capital neuquina trabajó en el lugar, por lo que los chicos estuvieron varios días sin clases.

Los trabajos habían terminado el jueves y los directivos decidieron abrir nuevamente la escuela, pero este mismo viernes los sorprendió nuevamente un intenso olor a gas en la cocina.

"Yo no puedo corroborar que haya una pérdida porque no soy gasista matriculado, pero supuestamente ya estaba la autorización. Estuvieron trabajando hace dos días y alguien firmó que estaba habilitado", aseguró Jorge Dumingual, coordinador de Defensa Civil y Bomberos de El Chocón, quien aclaró que no tuvo acceso a esa supuesta habilitación.

Al lugar asistió personal de Bomberos y Defensa Civil y los chicos debieron ser retirados por sus padres y madres, del mismo modo que ocurrió hace casi veinte días.

