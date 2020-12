Posibles cambios en el Gabinete ante las sugerencias de Cristina

“Todos aquellos que tengan miedo o que no se animen, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministros o ministras, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo”, enfatizó la ex mandataria en el Estadio Único de La Plata. Desde la Casa Rosada, ya admiten la necesidad de “oxigenar el Gabinete” aunque los cambios no serían inminentes.