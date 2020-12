Predicciones del horóscopo para este viernes 25 de diciembre

Las predicciones del horóscopo de este viernes, la situación por la que está pasando le desespera, y le frustra ver que no puedes hacer nada. Tienes muchas otras cosas a las que dedicarte y no te dejan ver con claridad lo que realmente importa. Aunque estás bajo presión, la energía del Sol y el movimiento de los astros por el universo le ofrecerán toda la fuerza que necesitas para llegar a donde tienes que estar.

El horóscopo de este viernes indica que tiene una puerta abierta justo delante de usted. Aunque puede dedicarse a tu antiguo plan, ya no le apetece seguir con él. Sus prioridades han cambiado. Sus sueños y objetivos ya no son los mismos que antes.

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

Las predicciones del horóscopo indican que la vida está llena de estrés y tensión. Sin embargo, nadie avisó de ello cuando nacemos. La decisión de descubrirlo fue independiente. Hoy, a medida que el Sol avanza por el universo, un cambio en su vida está a punto de producirse. Le demostrará que tomó la decisión correcta.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este viernes le recuerda que no se conforma con lo fácil y lo que para los demás es suficiente, no cumple sus expectativas. No tenés que decepcionarte si hoy no alcanza su meta. Su esfuerzo pronto dará su fruto. Puede lograr cualquier reto que se propongas.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo, las cosas siguen su curso natural y no vale la pena perder el tiempo en intentar modificar su camino. Esto no quiere decir que la marea no pueda cambiar por sí sola. Lo hará en el momento oportuno. Aunque es imposible saber cuándo pasará, has de estar preparada para ello.

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las predicciones del horóscopo: hay gente que cree que las predicciones no son del todo claras, que no son fáciles de entender. Hay una delgada línea que separa la comprensión de la sabiduría, y ahí es donde has de llegar. Hoy trata de leer entre líneas. Encontrarás la respuesta que andabas buscando.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este viernes, la conexión entre lo que decimos y lo que hacemos no debe ser complicada. O eso es lo que parece. Tal vez fuera mejor que hablara con más sinceridad y diga todo lo que realmente piensa. De esa manera, sus actos sí irían en concordancia con las palabras.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, compartir su opinión le hace sentir sabios, buenos y generosos. Pero, sobre todo, le hace sentir poderoso. Ese es realmente el problema: cuando su satisfacción es más importante que la calidad del consejo.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Eres indefenso y susceptible, pero no temas, ya que el Sol te ayudará a ver con claridad la realidad de una relación que te tiene hipnotizada. Un distanciamiento será la mejor opción. Tómate tu tiempo y piensa si todo es como te gustaría que fuera.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

Debes prestar más atención a lo que sueñas, tal vez alguien necesite ver algo más que el resultado final. Todas las respuestas a tus interrogantes las tenés vos mismo.

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

Le encanta dirigir la vida de los demás. Encontrar problemas donde no los había solo para sugerir cómo solucionarlos se te da de maravilla. Hoy deberías tomarte un respiro. Cualquier cosa que suceda a los demás puede pasar a segundo plano. Céntrate en ti mismo.

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este viernes: a veces todos callan por vergüenza. Hoy da voz a su verdad, por incómoda que pueda parecer. No esconda la cabeza bajo el ala y decídase. Es hora de que todos sepan la verdad.