Predicciones del horóscopo de este viernes 27

Tauro | Del 20 de abril al 20 de mayo

El horóscopo de hoy indica que proceda con cautela cuando trate con asuntos profesionales o situaciones que puedan afectar su reputación. Es mejor escuchar cuidadosamente y jugar a lo seguro cuando trate con gente que tiende a ser impredecible. Se debe cuidar la salud física.

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

Las predicciones del horóscopo, invitan a que piense detenidamente sus acciones. Es de su mejor interés considerar cómo sus decisiones afectarán a los otros. Establezca un ejemplo y no acepte ceder a nadie que trate de presionarlo para hacer que gaste su dinero o haga una donación.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este viernes aseguran que el dinero y las emociones llevarán a cometer errores. No deje que nadie lo haga sentir culpable para hacerlo pagar por algo que no quiere o por lo que no es responsable. Concéntrese en asuntos que mejoren su posición y su reputación, no la de otro.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo, quédese tranquilo cuando encare a la oposición. Sea responsable de sus acciones y lleve a cabo sus planes. Su fuerza, coraje y determinación marcarán la diferencia cuando trate con otros.

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las predicciones del horóscopo indican: la buena suerte está a su alcance. No deje que lo retengan las demandas de otros. Ocúpese rápidamente de sus responsabilidades y manténgase encaminado. Si quiere avanzar, harán falta dedicación, confianza y trabajo duro.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este viernes, las emociones serán difíciles de domar. Tome su tiempo y no deje que nadie lo empuje a hacer algo que no está listo para encarar. No diga algo que lamentará. Mire hacia dentro y hallará el modo correcto de enfocar una gran decisión.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, mantenga las situaciones emocionales bajo control. Proteja su reputación ofreciendo respuestas honestas que no arriesguen su posición. Hable sólo de hechos o lo acusarán de esparcir rumores. Elija las salidas creativas y no charlas innecesarias.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tendrá que ser realista si quiere evitar la discordia. No entre en una riña ni guíe a alguien cuando debería mirara hacia dentro y trabajar en producir cambios positivos que realcen su vida.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

Puede haber problemas si no se pone de acuerdo con un amigo, familiar o vecino. Busque una forma diplomática de resolver sus diferencias para evitar ser apartado. El compromiso lo ayudará a crear buenas relaciones.

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

Su empuje emocional lo mantendrá, aún si está agotado físicamente. Los cambios que produzca valdrán la pena de usar su tiempo y esfuerzo y pueden abrir la puerta a un nuevo comienzo.

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este viernes: visite a alguien que lo apoye o que lo ayude a ver el lado bueno de cualquier situación que encare. Una oportunidad de viajar o de aprender algo nuevo influenciará una decisión que debe tomar. Una sociedad lo hará sentir confundido.