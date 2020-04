Preocupa el estado de salud de Guillermo Vilas

Una fuente del medio deportivo cuenta cuál es el estado del ex tenista que actualmente vive en Mónaco: “Físicamente no se nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez, pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”.

Javier Navia on Twitter La noticia sobre la salud de Guillermo Vilas no es nueva. Desde hace casi dos años se conoce el mal que padece, que lógicamente se agrava con el tiempo. Lo nuevo es que esto permanecía en la intimidad de su familia pero ahora alguien lo hizo público. Respetemos a un grande. — Javier Navia (@javiernavia) April 23, 2020

En tanto, cuando estalló la noticia, uno de los periodistas más importantes en materia tenística, Guillermo Salatino, lo confirmó.

En su sección en De Una Otro Buen Momento, por Radio La Red, expresó que: "Hace tres o cuatro años que sabemos que Guillermo está mal. Pero cuando yo me entero las cosas de forma personal... Si llego a hacer un libro de lo que sé de Vilas, Sabatini, Clerc o Nalbandian hago un best seller, te puedo asegurar. Pero prefiero ser amigo que buen periodista. Cuando te enterás las cosas de manera personal, no las contás".

"A medida que fue pasando el tiempo, su salud fue empeorando. No sabemos exactamente qué es. Sería imprudente hablar de Alzheimer o demencia senil, sí sabemos que tiene problemas cognitivos aunque eso sea una definición amplio. Se dio la noticia, no es mentira y no tenemos pruebas porque no soy médico. Me consta que no está bien porque he hablado con él y sé que no está bien, pero no tengo ninguna prueba para decir qué es lo que tiene porque nadie dijo profesionalmente lo que tiene. El problema cognitivo es amplio y debe ser verdad", manifestó Salatino.

