Los capitanes de Primera van contra el tope salarial

Desde lo económico, la situación es muy compleja para la mayoría. Huracán, por caso, mantiene deudas salariales con el plantel desde enero, por lo que técnicamente podría derivar en la libertad de acción, parecido a lo que pasa en Independiente y San Lorenzo.

Se acordó una oposición general al tope salarial, esto para que no pase lo del mes pasado, cuando Racing aceptó reducir y Boca pagó completo, por ejemplo.

Golpe a Talleres

Andrés Fassi, presidente de Talleres, elevó su perfil en los últimos días al plantear un fair play financiero por cinco años y avanzó en un protocolo para volver lo más rápido posible a los entrenamientos de los equipos.

Los jugadores dejaron muy en claro que no aceptarán presiones y reiniciarán las prácticas cuando el Ministerio de Salud de la Nacional lo considere oportuno.

Aunque todavía se trata de una proyección, los protagonistas no quieren saber nada de prohibir descensos en la Superliga por los próximos dos años.

No tienen dudas que de esta manera, se precarizarán las condiciones desde la máxima divisional para abajo, complicando el sostén laboral de cientos de futbolistas en todo el país.

Hoy le toca a la B Nacional

En esta distribución que se ideó, la reunión de capitanes de equipos de primera división del fútbol argentino que se celebró este miércoles por videoconferencia, excluyó a los representantes del Federal A.

Hoy llegará el turno de los capitanes de segunda división, la Primera Nacional, y el sábado desde las 17 llegará el momento para el Federal A, el cuadro de equipos que rige directamente el Consejo Federal.

Los temas siguen siendo los mismos: el futuro que se ha planteado, la situación salarial y la vuelta a las prácticas que en esta región parece muy difícil.

En Cipolletti, imaginar que el grupo pueda llegar a reunirse es una ilusión, sobre todo después de haber sido declarada como ciudad “de riesgo”. Este miércoles hasta se cerraron algunos accesos y se intensifican los controles internos. Más allá de lo que anuncie el presidente Alberto Fernández el fin de semana, aquí todo se extenderá como mínimo por una semana porque ya fue anunciado.

“Hay una deuda histórica del fútbol nacional con el sur”

En una reunión de producción, Guido Glait, periodista de TyC Sports, propuso idear un borrador de torneo en primera división que puede ser redituable. Mientras en AFA estudian la posibilidad de plantear dos temporadas de primera división sin descensos, en el programa Presión Alta quisieron jugar con alternativas y el integrante de la mesa ideó un proyecto.

0270102.jpg

Causó sorpresa que entre los 22 elegidos aparezca Cipolletti, pero en su análisis está la explicación. “La Patagonia es un lugar fabuloso a nivel mundial y la gran deuda del fútbol argentino, sin dudas, es con esa región. Consulté a colegas y todos coincidieron en que Cipolletti era quien mejor la representaba en el mapa de la pelota, por historia, convocatoria y la región en que se encuentra”, dijo.

El periodista asegura no conocer la ciudad y haber visitado la cordillera sólo como turista, pero al abrir el juego la coincidencia se dio con el Albinegro. “No hay ningún interés, es una sección de un programa de televisión. Me guié en el modelo NBA. En épocas de poca plata como la que se viene, no se puede permitir jugar en estadios vacíos”, argumentó.

Así, según su pensamiento, una alternativa sería que compitan Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, San Martín y Atlético de Tucumán; Huracán, Vélez, Argentinos, Lanús o Banfield; Belgrano, Talleres, Colón, Unión de Santa Fe, Rosario Central, Newell’s, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Godoy Cruz (Mendoza), Aldosivi (Mar del Plata) y Cipolletti. En el caso del Tomba y el Tiburón, el justificativo es la ciudad sede. En la escala del propio Gait, Mendoza y Mar del Plata son lo suficientemente importantes como para asegurase un lugar en la máxima categoría.

