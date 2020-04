Vuelve el boxeo, pero en Nicaragua

Las autoridades nicaraguenses informaron que ese país tiene sólo 10 casos detectados de Covid-19 entre su población, de los que al menos ocho son importados. "Aquí en Nicaragua no hay cuarentena", explicó el promotor del evento, el ex campeón mundial Rosendo “Búfalo” Álvarez, quien agregó que "el gobierno de Nicaragua y el Ministerio de Salud han hecho un gran esfuerzo para que la pandemia no haga estragos".

Carlos Alfaro León - BOXEO PROFESIONAL ÉSTE SÁBADO EN EL ALEXIS ARGÜELLO

Sobre los recaudos que se tomarán en la velada, Alvarez puntualizó: "Vamos a medir la temperatura a los púgiles, autoridades y aficionados; habrá alcohol en gel, jabón y agua", precisó Álvarez, quien destacó, a su vez, que "las instalaciones son adecuadas para realizar este evento" y que serán priorizadas "la seguridad y salud de todos".

La velada se desarrollará con los aficionados sentados un metro de distancia entre sí, y las autoridades, médicos y entrenadores, van a usar barbijos y guantes de látex.

Nicaragua es uno de las pocas naciones que han permitido la práctica de deportes profesionales como el fútbol, béisbol y boxeo, incluso con público durante esta pandemia.

LEÉ MÁS

Boca también prueba jugadores por WhatsApp

El podio histórico deportivo de Urcera, con Diego a la cabeza