El Rayo Godoy se prepara para volver a dar pelea

Dentro de los límites que impone la cuarentena, montó un minigimnasio de boxeo en el garaje de la vivienda que comparte con su novia, enfocado en su nuevo desafío: pelear por el título argentino y sudamericano en la categoría welter, pero sobre todo seguir proyectando su carrera en el exterior.

"Es que en Argentina es difícil pelear porque los promotores no pagan nada. Hacen lo que les conviene a ellos y no a los boxeadores", se quejó.

"Después de que viene de España me tomé dos meses de descanso. Los necesitaba ya que fueron siete meses a full en Europa", señaló.

En ese lapso, el centenariense sumó una victoria en Londres (le ganó por nocaut al ghanés Tackie Annan) y perdió dos (ante el kazajo Zhankosh Turarov y el local Sean McComb en Irlanda).

"Por primera vez en mi carrera decidí parar dos meses completos. En este tiempo me dediqué a estar con la familia, a comer asados con los amigos, pasear con mis perros, ir al lago. Y ahora por la cuarentena aprovecho a cocinar recetas de postre que es algo que me gusta, leer de economía ,otra de mis preferencias, y mirar series. Vi La Casa de Papel, la de los Caballeros Templarios y After Life", contó el Rayo, que volvió casi cuando empezaban a cerrarse las fronteras por la pandemia del coronavirus.

"La verdad, volví justito. Entrenando en Girona me enteré que el virus estaba en China. Cuando me estaba yendo a Irlanda, el 28 de enero, empezamos a escuchar que estaba llegando a Italia. España no tomó en serio lo que estaba pasando. Cuando el 4 de febrero regreso a Neuquén, me entero que el virus entraba a España. Hoy están pasando una situación muy difícil", se lamentó.

Rayo-Godoy-2.jpg

El ex campeón Argentino y Sudamericano de los superligeros no quiere volver a esa divisió: "Ya logré lo que quería. Por eso decidí quedarme en categoría welter que es un desafío nuevo".

En vistas de ese objetivo ya está retomando los entrenamientos. "En casa armé en el garaje un minigimnasio, tengo la colchoneta, tengo guantes y empecé los entrenamientos. Me está guiando mi viejo (Bruno) y hago por ahora las rutinas que aprendí en México y España. Hago una rutina física intensiva y después bolsa y movimientos. Así de a poco vamos agarrando ritmo", afirmó.

El tiempo de descanso también le sirvió para reflexionar. Con 30 años y un palmarés de 32 victorias(17 KO), seis derrotas y un empate, quiere ir por una bolsa importante. "La diferencia se hace afuera por eso la idea es seguir viajando y peleando en el exterior. Es ahí dónde están las chances para llegar a algo grande", reconoció.

"La categoría welter me gusta pero en Argentina sólo quiero pelear por el título Argentino o el Sudamericano. Y paro eso se tienen que poner de acuerdo los promotores. Si no logro una pelea de magnitud me vuelvo a Europa dónde tengo las puertas abiertas con Ignasi Caballero", advirtió.

"Es que hay promotores que no pagan nada y los boxeadores pelean por dos pesos. Eso no sirve. Los años pasan y la carrera se termina. Esto tiene un ciclo y el noventa por ciento termina haciendo cualquier cosa para sobrevivir", concluyó.

