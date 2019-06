En principio Salomón se dirigió al centro de salud a hacerse una extracción de sangre, pero decidieron dejarla internada por los dolores que estaba sufriendo. Le ordenaron entonces quedarse allí para realizarle una serie de estudios que llevarán varios días, mientras continúa recibiendo las visitas de sus amigas más íntimas, sus hermanos, sus hijas y el resto de sus allegados.

Hace unas semanas contó que tuvo acercamiento con su ex marido, Alberto Ferriols. "Hubo un pequeño acercamiento, porque con la historia de que yo me enfermé, yo no podía cumplir las rutinas que tiene que cumplir un padre o madre. Así que tuvimos una charla y él se empezó a ocupar de las nenas. Es muy importante para ellas su presencia", dijoen el programa de Mirtha Legrand.

"Yo lo odiaba, mucho rencor, me hizo mucho daño durante muchos años, pero lo perdoné. Aprendí a perdonarlo porque es parte de la vida esto, y por mis hijas. Cuando vi la grabación (de una cámara oculta) me quería morir, quería meterme 300 metros bajo tierra. No lo reconocí. Le dije 'ese no sos vos, mi amor'. Y me decía que no era él. Después me dijo que sí, que era él. Le dije 'mañana te vas de mi casa, no te quiero ver mas en vida', contó sobre el escándalo que destruyó su pareja.