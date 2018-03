Hay mucha preocupación en la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul. Candia fue condenado por el doble crimen, vive en el norte neuquino temporalmente y todos los lunes se tenía que presentar ante la Justicia para confirmar su paradero, ya que no irá a la cárcel hasta no tener una condena firme.

Según informa el portal Cutral Co al Instante, la última vez que Candia se presentó en la comisaría fue el pasado 8 de marzo, hace 12 días y ahora fue declarado rebelde. La familia de las víctimas se presentará hoy a los tribunales para exigir que sea ubicado y esté preso porque temen por sus vidas.

Jesús Candia es el único acusado del doble crimen de Plaza Huincul.

"Este hombre cuando asesinó a mi hermano dijo que le faltaban cinco más, entonces estamos atemorizados, no sabemos donde está", dijo Paola Soto, una de las hermanas.

Ayer, la fiscal Marisa Czajka fue notificada de que Candia no se presentó, se lo buscó en el domicilio que tenía registrado y tampoco estaba. Entonces después del mediodía se pidió una audiencia y se lo declaró en rebeldía.

