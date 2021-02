Espectáculos La Mañana González Oro Preocupación por un mensaje del Negro Oro: "Me agobia la soledad, no soporto el silencio"

El conductor de Radio Rivadavia alertó a sus seguidores al hablar de su estado emocional: "Hay días que la paso muy mal".







Oscar "El Negro" González Oro encendió las luces de alarma con una publicación en Instagram en la que hace una confesión en relación a su estado anímico al señalar que lo "agobia la soledad".

"Buen día. Hoy no tengo nada importante para publicar. Quizá lo único es contarles cómo estoy, cómo me siento", arrancó diciendo el conductor radial que en diciembre de 2020 había sufrido un shock emocional en pleno aire de Radio Rivadavia. "En cuanto al programa estoy contento porque es lo que quería hacer. Pero el programa dura dos horas nada más. Me quedan 22 (horas) por vivir", continuó.

"Hay días que disfruto mucho y hay días que la paso muy mal. La soledad me agobia, me apabulla. Me asusta. Pero tengo un seguir pensando en mi salud. Por lo menos en mi salud física, en la mental trabajo todos los días con resultados diversos. Trato de llenar esas 22 horas que son únicamente mías. ¡Ya no soporto tanto silencio en esta casa! Pero en este momento esta es mi vida", concluyó el presentador de 69 años de edad.